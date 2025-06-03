В городе Риддер Восточно-Казахстанской области возобновлено строительство крупного больничного комплекса, замороженного из-за нехватки финансирования, передает BAQ.KZ. Проект реализуется за счёт средств, возвращённых в государственный бюджет в рамках работы Комитета по возврату активов Генеральной прокуратуры.

Больница станет одним из семи социальных объектов региона, строительство которых профинансировано из Специального государственного фонда. Всего на завершение медицинского комплекса в Риддере направлено 28,1 млрд тенге. Общая стоимость проекта составляет 34,8 млрд, из которых почти 12 млрд - на современное медицинское оборудование.

Комплекс будет включать в себя три здания: стационар, поликлинику и пищеблок. Наибольшую готовность демонстрирует поликлиника - 85%. Завершены фасадные и внутренние работы, монтируется сантехника. По стационару, который станет самым масштабным зданием комплекса, активно ведутся кладка, отделка и фасадные работы. Всего на стройке задействовано около 300 человек.

Завершить строительство планируют до конца 2025 года. Новый медцентр станет ключевым объектом здравоохранения не только для Риддера, но и для близлежащих районов, обеспечив жителей доступом к качественной медицинской помощи.