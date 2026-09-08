В Мангистауской области ввели в эксплуатацию новую больницу на 150 коек, построили четыре врачебные амбулатории в селах и открыли центр реабилитации для детей с особыми потребностями, передает BAQ.KZ со ссылкой на Министерство здравоохранения.

Больницу открыли в Мунайлинском районе. Площадь здания составляет 30 тысяч квадратных метров, объект оснащен необходимым медицинским оборудованием. Это должно расширить возможности оказания помощи жителям района.

Выбор места объясним. Мунайлинский район самый густонаселенный в области, там живут больше 210 тысяч человек при населении всего региона около 823 тысяч. Для сравнения, в Тупкараганском районе около 39 тысяч жителей, в Каракиянском 37 тысяч.

Четыре амбулатории построили в рамках национального проекта «Модернизация сельского здравоохранения», который реализуется по поручению Главы государства. Они расположены в селах Аппак Каракиянского района, Косбулак Мангистауского района, Тажен Бейнеуского района и в поселке Кендирли, относящемся к городу Жанаозен.

В новых амбулаториях предусмотрены дневные стационары, лаборатории, фильтр-боксы, кабинеты доврачебной помощи, физиотерапии, лечебной физкультуры и акушерские кабинеты. Сельские жители смогут получать помощь от профилактики и первичной диагностики до лечения и восстановления.

Центр реабилитации «Қамқорлық» для детей с особыми потребностями открыли в Бейнеуском районе. Он рассчитан на прием до 600 детей в год, курс комплексной реабилитации длится 14 дней и составляется с учетом индивидуальных потребностей ребенка.

Для семей Бейнеуского района это возможность получать помощь рядом с домом, не выезжая в другие города.

В министерстве отмечают, что главная цель обновления инфраструктуры это равный доступ к качественной медицинской помощи независимо от места проживания. Особенно это важно для сельских жителей и семей с детьми.

Открытие новых объектов входит в системную работу по обновлению медицинской инфраструктуры Мангистауской области.