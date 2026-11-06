Больница на 570 коек: в Туркестане завершают строительство крупного медицинского комплекса
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В Туркестане близится к завершению строительство многопрофильной больницы, которая должна заметно расширить возможности региональной медицины. Масштабный объект уже готов на 88%, а после открытия жители области смогут получать более сложную медицинскую помощь, не выезжая за пределы региона.
Ход строительства проверил аким Туркестанской области Нуралхан Кушеров. Он встретился с представителями подрядной организации, оценил темпы работ и потребовал соблюсти установленные сроки, уделив особое внимание качеству строительства и оснащению больницы.
«Укрепление материально-технической базы сферы здравоохранения и повышение доступности качественных медицинских услуг для населения — одна из наших главных задач», — подчеркнул глава региона.
Больница рассчитана на 570 коек. Она занимает территорию площадью 15,6 гектара, а общая площадь здания превышает 83 тысячи квадратных метров.
Генеральным подрядчиком выступает АО «YDA INSAAT SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI». Сейчас на строительной площадке работают более 300 человек. Основной объем строительно-монтажных работ уже выполнен – готовность объекта достигла 88%.
Завершить строительство планируют до конца 2026 года. В следующем году учреждение намерены полностью оснастить современным медицинским оборудованием.
После открытия больница должна не только увеличить количество доступных мест для пациентов, но и расширить возможности диагностики и лечения сложных заболеваний непосредственно в регионе.
Для жителей Туркестанской области это означает меньше необходимости обращаться за специализированной медицинской помощью в другие города страны.
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