Больница на 570 коек: в Туркестане завершают строительство крупного медицинского комплекса

В Туркестане близится к завершению строительство многопрофильной больницы, которая должна заметно расширить возможности региональной медицины. Масштабный объект уже готов на 88%, а после открытия жители области смогут получать более сложную медицинскую помощь, не выезжая за пределы региона.

Ход строительства проверил аким Туркестанской области Нуралхан Кушеров. Он встретился с представителями подрядной организации, оценил темпы работ и потребовал соблюсти установленные сроки, уделив особое внимание качеству строительства и оснащению больницы.

«Укрепление материально-технической базы сферы здравоохранения и повышение доступности качественных медицинских услуг для населения — одна из наших главных задач», — подчеркнул глава региона.

Больница рассчитана на 570 коек. Она занимает территорию площадью 15,6 гектара, а общая площадь здания превышает 83 тысячи квадратных метров.

Генеральным подрядчиком выступает АО «YDA INSAAT SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI». Сейчас на строительной площадке работают более 300 человек. Основной объем строительно-монтажных работ уже выполнен – готовность объекта достигла 88%.

Завершить строительство планируют до конца 2026 года. В следующем году учреждение намерены полностью оснастить современным медицинским оборудованием.

После открытия больница должна не только увеличить количество доступных мест для пациентов, но и расширить возможности диагностики и лечения сложных заболеваний непосредственно в регионе.

Для жителей Туркестанской области это означает меньше необходимости обращаться за специализированной медицинской помощью в другие города страны.