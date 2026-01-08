На завершение капитального ремонта Тайыншинской многопрофильной межрайонной больницы Северо-Казахстанской области из Специального государственного фонда выделено 1,3 млрд тенге, передает BAQ.KZ со ссылкой на Правительство.

Сейчас здесь модернизируют техническую базу и инженерные сети. Будут предусмотрены специализированные помещения под аппарат МРТ и современная клинико-диагностическая лаборатория для проведения исследований непосредственно в районном центре.

Параллельно обустраивают приемный покой по международной триаж-системе. Согласно проекту, будут размещены реанимационные койки с беспрепятственным доступом персонала для оперативного мониторинга. Это обеспечит оперативность медицинского вмешательства и высокое качество медуслуг.

В результате реализации проекта медучреждение будет соответствовать современным стандартам оказания экстренной и плановой помощи.

Согласно данным Министерства финансов РК, на реализацию свыше 400 социальных и коммунальных объектов, среди которых 183 медицинских учреждения, из Специального государственного фонда выделено 482 млрд тенге.

Ряд проектов охвачены программой "Модернизация сельского здравоохранения". Ведется строительство и обновление объектов первичной медико-санитарной помощи, многопрофильных больниц, специализированных медицинских центров, инфраструктуры экстренной медицинской помощи и др.