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  • Больницы и поликлиники Казахстана получили почти 1,9 трлн тенге за девять месяцев

Больницы и поликлиники Казахстана получили почти 1,9 трлн тенге за девять месяцев

13 Октября 2026, 23:46
АВТОР
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Минздрав 13 Октября 2026, 23:46
13 Октября 2026, 23:46
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Фото: Минздрав

За январь–сентябрь 2026 года Министерство финансов перечислило 1 трлн 933 млрд тенге из республиканского бюджета в Фонд социального медицинского страхования. Средства направили в больницы и поликлиники, сообщил министр финансов Мади Такиев.

По его словам, после передачи Фонда социального медицинского страхования в ведение Минфина в феврале 2026 года разработали информационную систему Qalqan. Она объединила платёжные процессы фонда и казначейства.  

Для пациентов в целом ничего не должно меняться. Для них важно, чтобы время ожидания сократилось, чтобы люди могли получить свою услугу. И чтобы за услугу им не приходилось доплачивать из своего кармана, — отметил Такиев.  

Министр также сообщил, что ведётся работа по восстановлению финансовой устойчивости медицинских организаций.

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