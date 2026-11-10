Больницы, реабилитационные центры и фармсклады: какие проекты реализуют в регионах

В регионах Казахстана продолжается строительство и модернизация медицинских объектов. Речь идёт не только о районных больницах, но и о реабилитационных центрах и складской инфраструктуре для хранения лекарственных средств. Отдельное внимание уделяется срокам строительства и оснащению будущих объектов.

Эти вопросы рассмотрели на совещании под председательством первого заместителя Премьер-министра Нурлыбека Налибаева.

Участники обсудили ход капитального ремонта и реконструкции районных больниц, строительство реабилитационных центров, а также возведение складских объектов ТОО «СК-Фармация».

Особый акцент сделали на практической стороне реализации проектов. Нурлыбек Налибаев подчеркнул необходимость соблюдать установленные сроки, своевременно выделять финансирование и обеспечивать качество строительно-монтажных работ.

Кроме того, государственным органам и ответственным организациям поручено взять на особый контроль оснащение медицинских объектов необходимыми изделиями. Таким образом, внимание уделяется не только строительству зданий, но и их готовности к полноценной работе.

Ведь современная медицинская инфраструктура – это не только новые корпуса, но и оборудование, необходимые условия для пациентов и возможности для оказания качественной помощи.