Больницы в Кызылординской области переплатили частным медорганизациям 73 млн тенге

Две районные больницы Кызылординской области перечисляли частным медицинским организациям деньги сверх сумм, предусмотренных договорами. По данным прокуратуры региона, 73 млн тенге взыскали обратно по решениям суда.

Нарушения выявили при анализе расходов областного филиала Фонда социального медицинского страхования.

Жанакорганская центральная районная больница перечислила частному товариществу с ограниченной ответственностью сверх договора 33,1 млн тенге в 2023 году и 6,6 млн тенге в 2024 году.

Аральская центральная районная больница перечислила сверх установленной суммы 13,8 млн тенге в 2023 году и 18,6 млн тенге в 2024 году.

После прокурорского реагирования нарушения устранили. Ответственных должностных лиц привлекли к дисциплинарной ответственности. По решениям суда 73 млн тенге взыскали в полном объеме.

Прокуратура Кызылординской области продолжает контролировать перечисление средств государственными медицинскими организациями частным соисполнителям.