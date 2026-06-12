Большая амнистия: как в Казахстане смягчат наказание для тысяч женщин

В Министерстве внутренних дел рассказали о том, как будет работать закон об амнистии, приуроченный к принятию новой Конституции.

Как отметили в ведомстве, особый акцент сделан на улучшении правового положения и освобождении осужденных женщин. Так, действие закона распространяется на 2902 женщин, 249 из них в настоящее время отбывают наказание в местах лишения свободы, оставшиеся состоят на пробационномконтроле, еще часть находится под следствием.

При этом в целом амнистия затронет более 15 тысяч осужденных. По предварительным расчетам, порядка 4,5 тысячи человек будут освобождены от уголовной ответственности и наказания, тогда как еще 10,8 тысячи осужденным предусмотрено сокращение сроков либо размеров назначенного наказания.

Амнистия не носит автоматический характер, не все вышеперечисленные осужденные будут освобождены. Применение закона для каждого конкретного лица будет определяться в зависимости от категории совершенного им преступления, поведения в исправительных учреждениях, погашения ущерба и т.д. Одни граждане будут полностью освобождены от дальнейшего отбывания наказания, тогда как другим сократят неотбытую часть срока либо применят иные предусмотренные законом меры смягчения, – подчеркнули в ведомстве.

К слову, масштабная амнистия проводилась в стране совсем недавно в честь 30-летия Конституции, ее действие распространилось примерно на 10 тысяч осужденных, из которых 3,3 тысячи были женщинами.

Наряду с текущей амнистией, в последние годы в Казахстане приняты системные меры, направленные на всестороннюю поддержку женщин,преступивших закон. Так, с 2025 года вступили в силу важные изменения в статью 74 УК РК. В соответствии с обновленной нормой, суд теперь обязан предоставлять отсрочку исполнения наказания на срок до 5 лет (но не более чем до достижения ребенком 14-летнего возраста) женщинам, имеющим или воспитывающим малолетних детей. На сегодняшний день эта прогрессивная норма уже успешно применена к 667 женщинам, которые ранее должны были отбывать наказание в местах лишения свободы, что позволило им остаться в семьях и заниматься воспитанием детей. Аналогичная гарантия теперь предусмотрена и для мужчин, самостоятельно воспитывающих малолетнего ребенка.

Кроме того, Парламентом принят закон по вопросам приведения уголовного, уголовно-процессуального, уголовно-исполнительного законодательства и Кодекса об административных правонарушениях в соответствие с Конституцией.

Документ содержит ряд норм, направленных на улучшение условий содержания женщин. В частности, предусматривается запрет на отбывание женщинами наказания в учреждениях полной безопасности, снимаются ограничения на телефонные переговоры с семьей, вводится возможность досрочного снятия взысканий для женщин, имеющих малолетних детей, а беременным осужденным предоставляется возможность рожать в гражданских родильных домах вне учреждений уголовно-исполнительной системы.

Также расширяются социально-бытовые гарантии, включая увеличение количества посылок и свиданий, продолжительности прогулок, а также размеров расходов на продукты питания и товары первой необходимости.

Вместе с тем в МВД напоминают, что амнистия не распространяется на лиц, осужденных за коррупционные, террористические и экстремистские преступления, пытки, убийства, торговлю людьми, государственную измену, преступления против половой неприкосновенности, в том числе несовершеннолетних, истязание женщин и детей, а также ряд других особо опасных деяний.

В ведомстве привели пример применения гуманных актов в отношении женщин. Так, 25-летняя женщина была осуждена за совершение кражи к 5 годам лишения свободы и отбывает наказание в учреждении уголовно-исполнительной системы Восточно-Казахстанской области.Благодаря применению амнистии она сможет вернуться к семье, подготовиться к рождению ребенка и начать новый этап жизни вне мест лишения свободы.

Еще одна женщина 35-летняя осужденная воспользовалась амнистией. В погоне за легким заработком она согласилась работать закладчицей и была осуждена к пяти годам лишения свободы.Дома ее ждут муж и двое детей. Сегодня женщина признает, что совершила большую ошибку, которая изменила жизнь всей ее семьи. Благодаря амнистии у неепоявился шанс на сокращение срока наказания и возможность вернуться к своим близким раньше.