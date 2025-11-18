В Казахстане с декабря запускается новая программа лизинга легковых автомобилей для физических лиц, передает BAQ.KZ со ссылкой на Finprom.

На её фоне особенно актуально оценить состояние классического рынка лизинга, который в последние годы переживает резкие колебания и оставался преимущественно корпоративным.

По официальным данным, объём услуг лизинга легковых автомобилей и лёгких транспортных средств за последние годы менялся крайне нестабильно. В 2018 году рынок превышал 4,5 млрд тенге, но уже в 2019-м просел до 1,6 млрд тенге. Затем последовал резкий скачок до 11,2 млрд тенге в 2020 году, после чего сектор снова стремительно сжался, и к 2024 году годовой объём услуг сократился до 1,1 млрд тенге.

Не менее заметной была динамика в сельской местности. Если в 2018 году на село приходилось почти 13% услуг лизинга, то уже в 2020-м доля упала до 0,1%. Лишь к 2023–2024 годам началось постепенное восстановление, и удельный вес сельских регионов вырос до 15,5%.

Ситуация в первом полугодии также показывает разнонаправленные тенденции. В 2024 году объём услуг лизинга легковых автомобилей составлял 846,1 млн тенге, а в 2025-м вырос на 11,6%, до 944,4 млн тенге, что говорит о небольшом восстановлении рынка. Однако в сельской местности объёмы, наоборот, резко снизились — с 153,3 млн до 46,7 млн тенге. Доля села сократилась почти в четыре раза и достигла лишь 4,9%.

Отдельный пласт — лизинг автомобилей за счёт средств населения. На протяжении многих лет он оставался минимальным и не мог конкурировать с корпоративным сегментом. В 2018 и 2019 годах участие физических лиц фактически отсутствовало, объём сделок не превышал 30 млн тенге. В 2020–2021 годах на рынке произошёл всплеск активности физлиц, и их доля выросла до четверти всего объёма услуг. Однако уже с 2022 года тренд снова пошёл вниз, а в 2023–2024 годах объёмы сократились почти до символических значений, полностью сместив спрос в сельские регионы.

В 2025 году на рынке наблюдается частичное оживление. За первые шесть месяцев объём услуг лизинга, оказанных за счёт населения, вырос в 3,8 раза и достиг 84,9 млн тенге. Доля физлиц увеличилась до 9%, однако такая динамика пока не говорит о формировании устойчивой тенденции, а лишь подчёркивает хаотичность сектора.

Именно на этом фоне новая программа автолизинга для граждан выглядит логичным и своевременным шагом. Формально физлица могли брать автомобили в лизинг и раньше, но на практике услуга была недоступной: высокие ставки, жёсткие требования и ориентация на бизнес делали бытовой лизинг нишевым продуктом. Запуск отдельной программы фактически открывает новый сегмент рынка, которого раньше практически не существовало.

Ожидается, что инициатива не только расширит доступ к автолизингу для широкой аудитории, но и поможет обновить автопарк в регионах. Особенно это важно для сельской местности, где доля старых автомобилей остаётся высокой, а инфраструктура лизинговых услуг традиционно слабее.

Если региональные филиалы лизинговых компаний активно подключатся к программе, у сельских районов появится возможность ускорить обновление легкового автопарка и сформировать стабильный спрос. Это может стать ключевым фактором для долгосрочной стабилизации всего рынка автолизинга в стране.