Большая сделка в Актау: Китай профинансирует создание логистического хаба на Каспии
Мангистауская область и китайская компания подписали меморандум о сотрудничестве.
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
В Мангистау наметился новый виток международного сотрудничества — 11 июля аким региона Нурдаулет Килыбай подписал с китайской стороной меморандум о создании масштабного логистического хаба в Актау, передает BAQ.KZ. Партнёром Казахстана стала группа компаний "Чжунъюнь Гоцзи" и "Гою Учань" из КНР. Переговоры прошли с участием главы китайской делегации Юй Бояня.
Проект направлен на превращение порта Актау в важный транзитный узел Евразийского континента и максимальную реализацию возможностей международного транспортного коридора "Транскаспийский международный транспортный маршрут", - сообщили в пресс-службе акимата области.
Фото: пресс-служба акимата Мангистауской области
Проект будет полностью финансироваться Китаем. Аким Мангистауской области Нурдаулет Килыбай подчеркнул, что соглашение имеет стратегическое значение как для региона, так и для страны в целом. По итогам переговоров состоялось подписание меморандума между акиматом области и "Международной промышленной компанией Чжунъюнь" из китайской провинции Хэйлунцзян. Отметим, что интерес к региону китайские инвесторы проявили ещё в апреле этого года. Тогда Юй Боянь уже приезжал в Мангистау с рабочим визитом и заявил о намерении реализовать в Казахстане проект по созданию логистического хаба. Теперь намерения перешли в стадию официальных договорённостей.
Самое читаемое
- Оставить историю для потомков: как в Семее борются за старинную архитектуру
- "Так страна её ценит?": легенда самбо Айсара Керимбекова вынуждена работать дворником
- Ядовитые пауки атакуют Жетысу, пострадали 21 человек
- Заявление Перизат Кайрат о побоях: полиция показала видео из СИЗО
- "Запах стоит ужасный": столбы газа вырывались из-под земли в Талдыкоргане