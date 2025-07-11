В Мангистау наметился новый виток международного сотрудничества — 11 июля аким региона Нурдаулет Килыбай подписал с китайской стороной меморандум о создании масштабного логистического хаба в Актау, передает BAQ.KZ. Партнёром Казахстана стала группа компаний "Чжунъюнь Гоцзи" и "Гою Учань" из КНР. Переговоры прошли с участием главы китайской делегации Юй Бояня.

Проект направлен на превращение порта Актау в важный транзитный узел Евразийского континента и максимальную реализацию возможностей международного транспортного коридора "Транскаспийский международный транспортный маршрут", - сообщили в пресс-службе акимата области.

Фото: пресс-служба акимата Мангистауской области

Проект будет полностью финансироваться Китаем. Аким Мангистауской области Нурдаулет Килыбай подчеркнул, что соглашение имеет стратегическое значение как для региона, так и для страны в целом. По итогам переговоров состоялось подписание меморандума между акиматом области и "Международной промышленной компанией Чжунъюнь" из китайской провинции Хэйлунцзян. Отметим, что интерес к региону китайские инвесторы проявили ещё в апреле этого года. Тогда Юй Боянь уже приезжал в Мангистау с рабочим визитом и заявил о намерении реализовать в Казахстане проект по созданию логистического хаба. Теперь намерения перешли в стадию официальных договорённостей.