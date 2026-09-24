Большая сельхозярмарка пройдет в Астане 26 и 27 сентября
24 Сентября 2026, 20:12
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24 Сентября 2026, 20:1224 Сентября 2026, 20:12
166Фото: BAQ.KZ
В ближайшие выходные, 26 и 27 сентября, в Астане пройдет очередная сельскохозяйственная ярмарка. Свою продукцию представят производители Мангистауской, Алматинской и Абайской областей, передает BAQ.KZ со ссылкой на столичный акимат.
Фермеры из трех регионов привезут в столицу более 400 тонн продукции. Посетители смогут приобрести мясо, рыбу, молочную продукцию, овощи, фрукты, мед, бахчевые и другие продукты.
В частности, на ярмарку доставят:
- 170 тонн овощей и фруктов;
- 100 тонн мяса и мясной продукции;
- 40 тонн меда;
- 25 тонн молочной продукции;
- 17 тонн бахчевых;
- 10 тонн рыбы;
- более 40 тонн других продуктов питания.
Где и когда пройдет ярмарка
Ярмарка развернется на парковке ипподрома «Казанат» по адресу: шоссе Каркаралы, 1.
Она будет работать 26 и 27 сентября с 09:00 до 18:00.
Добраться до места проведения можно на автобусах № 18, 37 и 303.
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