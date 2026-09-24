Большая сельхозярмарка пройдет в Астане 26 и 27 сентября

В ближайшие выходные, 26 и 27 сентября, в Астане пройдет очередная сельскохозяйственная ярмарка. Свою продукцию представят производители Мангистауской, Алматинской и Абайской областей, передает BAQ.KZ со ссылкой на столичный акимат.

Фермеры из трех регионов привезут в столицу более 400 тонн продукции. Посетители смогут приобрести мясо, рыбу, молочную продукцию, овощи, фрукты, мед, бахчевые и другие продукты.

В частности, на ярмарку доставят:

170 тонн овощей и фруктов ;

; 100 тонн мяса и мясной продукции;

продукции; 40 тонн меда ;

; 25 тонн молочной продукции;

продукции; 17 тонн бахчевых ;

; 10 тонн рыбы ;

; более 40 тонн других продуктов питания.

Где и когда пройдет ярмарка

Ярмарка развернется на парковке ипподрома «Казанат» по адресу: шоссе Каркаралы, 1.

Она будет работать 26 и 27 сентября с 09:00 до 18:00.

Добраться до места проведения можно на автобусах № 18, 37 и 303.