Большая сельхозярмарка пройдет в Астане 26 и 27 сентября

24 Сентября 2026, 20:12
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BAQ.KZ 24 Сентября 2026, 20:12
24 Сентября 2026, 20:12
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Фото: BAQ.KZ

В ближайшие выходные, 26 и 27 сентября, в Астане пройдет очередная сельскохозяйственная ярмарка. Свою продукцию представят производители Мангистауской, Алматинской и Абайской областей, передает BAQ.KZ со ссылкой на столичный акимат.

Фермеры из трех регионов привезут в столицу более 400 тонн продукции. Посетители смогут приобрести мясо, рыбу, молочную продукцию, овощи, фрукты, мед, бахчевые и другие продукты.

В частности, на ярмарку доставят:

  • 170 тонн овощей и фруктов;
  • 100 тонн мяса и мясной продукции;
  • 40 тонн меда;
  • 25 тонн молочной продукции;
  • 17 тонн бахчевых;
  • 10 тонн рыбы;
  • более 40 тонн других продуктов питания.

Где и когда пройдет ярмарка

Ярмарка развернется на парковке ипподрома «Казанат» по адресу: шоссе Каркаралы, 1.

Она будет работать 26 и 27 сентября с 09:00 до 18:00.

Добраться до места проведения можно на автобусах № 18, 37 и 303.

 

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