Направляя часть средств Национального фонда на строительство школ, больниц и дорог, Казахстан превращает накопленное богатство в долгосрочные общественные активы. Так оценило программу «Народная стройка» европейское издание EU Reporter. По мнению авторов, такой подход может стать примером для стран, которые экспортируют сырье и готовятся к энергопереходу.

Статья вышла под заголовком «Строить! Еще раз строить! Казахстан ускоряет развитие инфраструктуры». Издание напоминает, что Президент Касым-Жомарт Токаев объявил трехлетнюю общенациональную программу «Народная стройка», на которую из Национального фонда направят около 14 млрд долларов.

«Казахстан должен превратиться в одну большую строительную площадку», – заявил Глава государства в Послании народу Казахстана.

Как подчеркивает EU Reporter, деньги пойдут не на имиджевые проекты, а на то, что нужно людям каждый день, школы, больницы, поликлиники, спортивные объекты, мосты и дороги во всех регионах. За семь лет население Казахстана выросло больше чем на 2 млн человек, города расширяются, в новые районы заселяются молодые семьи, и спрос на школы и больницы растет быстрее, чем их строят.

«Откладывание инвестиций лишь увеличивает будущие затраты на решение накопившихся проблем», – пишут авторы.

Чужой опыт

Издание приводит в пример Индонезию. В 1970-х годах, во время нефтяного бума, страна направила сверхдоходы на программу, по которой за шесть лет построили больше 61 тысячи начальных школ. Позже нобелевский лауреат по экономике Эстер Дюфло показала, что каждая дополнительная школа на тысячу детей повышала уровень образования и доходы взрослых на 1,5–2,7%.

«Нефтяные доходы того времени давно потрачены, а отдача от построенных школ сохраняется до сих пор», – отмечает EU Reporter.

Даже Норвегия, которую считают эталоном бережливости, не оставляет свой фонд нетронутым. По бюджетному правилу правительство ежегодно направляет на общественные услуги сумму, равную ожидаемой реальной доходности фонда, сейчас это 3%.

Строят не с нуля

Авторы подчеркивают, что Казахстан начал строить школы, больницы и дороги не вчера. За последние семь лет на социальную сферу государство направило около 198 млрд долларов, в том числе 75 млрд на образование и 35 млрд на здравоохранение. На эти деньги открыли тысячи школ, детских садов и больниц, причем не только в городах, но и в селах.

Первый этап «Народной стройки» уже начался. По данным издания, одобрены проекты больше чем на 3 млрд долларов, на них построят десятки объектов здравоохранения, образования, культуры, спорта и туризма, а еще проложат новые коммунальные сети и дороги.

Вложения в людей

Результаты таких вложений видны в международных оценках. В отчете ПРООН за 2025 год Казахстан занимает 60-е место из 193 стран по Индексу человеческого развития с показателем 0,837, это лучший результат в Центральной Азии.

Продолжительность жизни в Казахстане в 2025 году достигла почти 76 лет, это максимум за годы Независимости. По оценкам ООН, по этому показателю Казахстан первый в Центральной Азии.

По данным ЮНИСЕФ, больше половины жителей Центральной Азии моложе 30 лет, и дополнительные вложения в здоровье, образование и развитие детей могут к 2050 году увеличить ВВП региона на душу населения на 6–14%.

Запас прочности

Издание отмечает, что Казахстан вкладывает деньги, опираясь на сильную экономику. По данным Всемирного банка, ВВП на душу населения в 2025 году составил 14 700 долларов. По прогнозу МВФ, в этом году ВВП страны достигнет 398 млрд долларов, а на душу населения превысит 19 тысяч долларов.