В Атырау набирает обороты реализация ключевых нефтегазохимических проектов страны, передает BAQ.KZ. Вице-министр энергетики Санжар Жаркешов во время рабочей поездки проверил строительство и работу крупнейших предприятий отрасли — от полиэтилена и полипропилена до бутадиена.

Главный акцент — строительство завода по производству полиэтилена мощностью 1,25 млн тонн в год. Сейчас на площадке идёт активная фаза — погружаются сваи, заливаются фундаменты. Уже к концу октября начнётся возведение установки полимеризации, где будут выпускать готовую продукцию. На пике строительства на объекте будут задействованы более 15 тысяч человек, а после запуска появятся 800 постоянных рабочих мест. Ввод завода запланирован на 2029 год.

Жаркешов также посетил предприятие ТОО "KPI", выпускающее полипропилен. Завод был запущен в 2022 году и уже произвёл свыше 450 тысяч тонн продукции, из которых почти вся пошла на экспорт — в Китай, Россию, Турцию и Европу. Только с начала этого года произведено 230 тысяч тонн, 200 тысяч из них — экспортированы. Следующий крупный проект — завод по производству бутадиена и его производных. Запуск намечен на 2028 год, мощность — до 339 тысяч тонн продукции в год. На этапе строительства здесь создадут около 2 тысяч рабочих мест, а после запуска — ещё 750. Сейчас идёт выбор подрядчиков, начало стройки ожидается в 2027 году.

Кроме того, вице-министр посетил завод "Интаго", где производят полиэфирные геосинтетические материалы для дорожного строительства. Предприятие не имеет аналогов в регионе и способно выпускать до 15 млн кв. м продукции в год, снижая зависимость страны от импорта. В рамках поездки Санжар Жаркешов также ознакомился с инфраструктурой СЭЗ "Национальный индустриальный нефтегазохимический технопарк" и заслушал презентацию новых проектов, которые станут основой дальнейшего развития нефтегазохимии в Казахстане.