Больше 10 000 предупреждений с начала года - Как в Костанае работает "правило пяти метров"?

С 1 июля этого года в Казахстане вступили в силу новые Типовые правила благоустройства территорий городов и населенных пунктов. Они утверждены приказом № 282 Министерства промышленности и строительства РК.

Правила обязывают собственников частных объектов – от коттеджей и небольших домов до автосалонов, фитнес-клубов и цветочных магазинов – не только следить за состоянием фасадов, но и ухаживать за прилегающей территорией в радиусе пяти метров по всему периметру своего имущества.

У костанайцев эти требования вызвали неоднозначную реакцию – как у владельцев частных домов, так и у предпринимателей. И те и другие считают, что платят достаточно налогов, чтобы местный бюджет мог обходиться без их дополнительного участия. У властей на этот счет другой взгляд.

Дома частные, мусор – тоже

Новые Типовые правила благоустройства обязывают не только своевременно убирать мусор с прилегающих территорий, но и скашивать траву, не допускать захламления бытовыми и строительными отходами, а также ухаживать за зелеными насаждениями.

Кроме того, нельзя оставлять на прилегающей к зданиям территории автомобили в разобранном виде или другую неисправную технику. Последний пункт касается в том числе так называемого автохлама, когда сломанные машины или их части годами лежат рядом с домами.

Одними из первых возмутились жители частных домов. В Костанае их насчитывается около 500, что составляет треть всей жилой застройки. Больше всего вопросов возникло у тех, чьи дома и ворота выходят прямо к проезжей части.

«Всю жизнь здесь живем, как говорится, в своем мире, как в мини-поселке. Столько сил уходит, чтобы двор в порядок привести, а теперь еще мы должны следить чуть ли не за городской территорией!» – возмущается жительница частного дома по улице 8 Марта Нина Белоусова.

Ее соседи тоже не в восторге от новых правил. Они говорят, что ветром часто ломает ветки перед домами, а коммунальщики зимой сваливают снег, который потом долго не вывозят.

«Неужели мы и за это должны отвечать? Летом у нас ливневки долго не могли отремонтировать, бросили лотки, а они загораживали проезд для вывоза строительного мусора. По новым правилам нас бы оштрафовали...» – рассуждает жительница другого частного дома Татьяна Умарова.

Жители отмечают, что летом в частном секторе идет много ремонтных работ. Дома требуют хотя бы небольшого ремонта практически каждый год, поэтому без строительного мусора не обходится. Его вывозят по графику, и иногда отходы по несколько дней лежат перед дворами.

Сначала налоги, потом еще и штраф?

Владельцев коммерческих объектов больше беспокоит другое: кто должен ухаживать за газонами и деревьями, которые высаживали городские власти?

Особенно остро этот вопрос стоит для владельцев магазинов и других объектов, расположенных на первых этажах многоэтажных домов и выходящих на проезжую часть. Таких в Костанае немало. Рядом со многими растут деревья и трава, которые теперь также могут попасть в пяти­метровую зону ответственности.

«До этого времени трава, кустарники, деревья были городской территорией. К примеру, нашу улицу сильно расширили для увеличения количества полос и проезда автомобилей, а газонная часть сузилась как раз до этих пяти метров и теперь стала как бы нашей», – говорит владелица цветочного магазина по улице Баймагамбетова Галия Ермаканова.

По ее словам, сотрудники не против поливать цветы или траву, хотя это тоже дополнительные расходы для бизнеса. Но с покосом травы или обрезкой деревьев ситуация сложнее. Для этого нужна специальная техника, которая стоит недешево, кроме того, ею необходимо уметь пользоваться.

«В конце концов, мы платим налоги, и немалые. Может же бюджет взять эти расходы на себя», – говорит владелица другого салона по улице Тауелсиздик.

Много вопросов возникает и у владельцев СТО, расположенных на территории частных домов. Обычно предприниматель регистрирует ИП и занимается ремонтом автомобилей на дому. Запчасти и разобранные машины рядом с забором для такого бизнеса могут быть частью рабочего процесса. Однако теперь за длительное хранение такой техники или деталей на прилегающей территории может грозить штраф.

С предпринимателями соглашаются и председатели некоторых ОСИ.

«В нашем доме много частных магазинов, аптек, парикмахерских, возле которых деревья растут, что называется, впритык. Ко мне уже обращаются владельцы и интересуются: нам что теперь, экологов в штат нанимать?» – обозначила проблему председатель небольшого ОСИ в 8-м микрорайоне Наталья Зябликова.

Она поясняет, что не все предприниматели знают, как правильно ухаживать за зелеными насаждениями, не у всех есть на это время, а большинство не хочет нести дополнительные расходы.

В департаменте экологии и природных ресурсов области, куда мы обратились за комментарием, ситуацию также не смогли окончательно прояснить. В ведомстве отметили, что по вопросам ответственности жителей за уход за зелеными насаждениями необходимо обращаться к разработчикам Типовых правил.

Пока нормы не начнут применяться в полной мере, остается неясным, кого и в каких случаях могут привлечь к ответственности, например, за поврежденное дерево или неухоженные растения в радиусе пяти метров.

«Скорее всего, каждый случай будет рассматриваться индивидуально. Одно дело – полить и скосить траву, а другое, например, вылечить дерево от вредителей. Последний пункт под силу только специалистам», – отметили в департаменте экологии.

Бюджет не резиновый

И владельцев частных домов, и предпринимателей можно понять. Они платят налоги, а городские территории долгие годы благоустраивались за счет бюджета, который в том числе формируется из налоговых поступлений бизнеса. Однако у местных властей на этот счет своя позиция.

В отделе ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Костаная, который является заказчиком работ по благоустройству городской территории, разъяснили: подрядчики работают строго в пределах закрепленных за ними зон.

«Общая площадь территории, которая подлежит благоустройству, в частности покосу травы, составляет около 30 млн квадратных метров по всему городу. Территория определяется в специальных технических заданиях, которые выдаются подрядчикам. Она строго оговорена, и выходить за ее пределы организации не могут», – ответили в отделе ЖКХ.

Ежегодно на работы по уходу за закрепленными территориями из бюджета выделяется около полумиллиарда тенге. Однако сюда не входит покос травы на придомовых территориях и внутриквартальных проездах. Если включить и эти работы, расходы превысят миллиард тенге, поясняют в акимате.

При этом в отделе ЖКХ подчеркивают: Типовые правила вводили не для того, чтобы усилить контроль и наказание жителей. Многие из этих требований действовали и раньше, но зачастую не соблюдались.

За придомовыми территориями должны следить управляющие организации – КСК или ОСИ. За счет средств, которые вносят жильцы, они обязаны организовывать покос травы и другие работы. Эти обязанности предусмотрены законодательством о жилищных отношениях.

Для владельцев частных домов также действуют Правила благоустройства Костанайской области. Они определяют зону ответственности в радиусе пяти метров по периметру домов.

Таким образом, Типовые правила, вступившие в силу с июля этого года, во многом закрепили уже действовавшие нормы и уточнили перечень нарушений, за которые предусмотрена ответственность, пояснили в отделе ЖКХ.

Сейчас сотрудники акимата обследуют улицы и в основном проводят разъяснительную работу, чтобы жители и предприниматели понимали свои обязанности.

Пока только предупреждают

За соблюдением правил благоустройства, в том числе так называемого «правила пяти метров», следят полицейские.

За нарушения предусмотрена административная ответственность по статье 505 КоАП РК. Для физических лиц штраф может составить 20 МРП, для юридических лиц – 30 МРП.

Один МРП сейчас равен 4 325 тенге. Таким образом, речь идет о суммах от 86 500 до 129 750 тенге.

Предприниматели считают штраф почти в 130 тыс. тенге за вовремя не вывезенный мусор или нескошенную траву чрезмерным. Для некоторых жителей частного сектора, особенно пенсионеров, сумма около 90 тыс. тенге также может оказаться существенной.

«Складирование строительного мусора допускается, но на время. В противном случае предусмотрена административная ответственность, как и за другие нарушения», – сообщил начальник управления общественной безопасности департамента полиции Костанайской области Максут Ералиев.

При этом сейчас полиция ограничивается разъяснительной и профилактической работой. С начала года выявлено почти 11 тыс. фактов нарушения правил благоустройства. Во всех случаях вынесены предупреждения.

Тем не менее жители опасаются, что от предупреждений со временем перейдут к штрафам. При этом ряд вопросов о применении новых требований пока остается открытым.

У части владельцев частных домов и предпринимателей складывается ощущение, что на них перекладывают часть расходов по содержанию городских территорий, чтобы снизить нагрузку на бюджет.

Есть и еще одно опасение: крупные штрафы могут стать дополнительной нагрузкой для малого и среднего бизнеса, особенно для предпринимателей, чьи объекты находятся на первых этажах жилых домов или рядом с частным сектором.

Официальные ведомства эти опасения не разделяют и настаивают, что основная цель правил – привести городские территории в порядок, а применять нормы планируют в пределах установленных полномочий.