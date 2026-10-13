Больше 14 тысяч казахстанцев живут на диализе: Минздрав обновил стандарт лечения почек

Больше 14 тысяч казахстанцев сегодня живут на диализе. Чтобы таких пациентов становилось меньше, Минздрав обновил стандарт нефрологической помощи.

Теперь у человека с больными почками будет единый маршрут, от первого обследования в поликлиники до диализа и пересадки почки, если она нужна по медицинским показаниям. Болезнь хотят находить как можно раньше, а диализ и трансплантацию сделать доступнее.

Диализ это процедура, которая очищает кровь, когда почки перестают справляться с этим сами.

Нефрологи съехались в Актау

О лечении болезней почек на днях говорили на Центрально-Азиатском конгрессе нефрологов в Актау. Туда приехали 310 специалистов из Казахстана, США, Италии, Польши, Турции, Азербайджана и Беларуси. Врачи обсудили современные методы диагностики и лечения, развитие диализа и трансплантации.

«Наша задача - выявлять заболевания почек на ранних стадиях и обеспечивать непрерывность лечения. Для этого мы совершенствуем стандарты помощи, развиваем специализированные центры и готовим медицинские кадры. Сегодня в резидентуре обучаются более 50 будущих нефрологов, еще 12 специалистов предусмотрено подготовить в 2026–2027 учебном году», — сказала руководитель управления стационарной и стационарозамещающей медицинской помощи Департамента организации медицинской помощи Минздрава Майра Абдразак.

Кто лечит

В стране работают Республиканский центр нефрологии и Республиканский центр по координации трансплантации и высокотехнологичных медицинских услуг.

Помочь врачам должна и цифровизация. Создаваемая система E-Densaulyq позволит специалисту увидеть всю медицинскую историю пациента, в каком бы регионе и в какой бы клинике тот ни лечился раньше. Не придется собирать выписки и пересказывать врачу все с начала.

Что дальше

По итогам конгресса предложили разработать отраслевую программу развития нефрологической службы. Упор в ней сделают на раннюю диагностику, подготовку специалистов и доступность лечения.

В Минздраве называют своим приоритетом вовремя находить болезни почек, замедлять их развитие и давать пациентам качественную помощь.