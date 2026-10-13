Больше 150 млн кубометров воды получили за сезон Астана и села Акмолинской области
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Акмолинский филиал «Казводхоза» за этот сезон подал больше 150 млн кубометров воды на питьевое водоснабжение Астаны и сел области. Еще 40 млн кубометров направили в Тенгиз-Коргалжынские озера, чтобы сохранить их природу. А к весеннему паводку 2027 года в филиале начали готовиться уже сейчас.
Итоги сезона подвели директор Акмолинского филиала РГП «Казводхоз» Ербол Аскербеков и исполняющий обязанности руководителя Есильской бассейновой водной инспекции Айбек Серали.
Поля на экономном поливе
На полив в этом году ушло около 7 млн кубометров воды. Филиал заключил с потребителями 50 договоров и полил больше 2,9 тысячи гектаров земли.
2,36 тысячи гектаров из них, то есть больше 80%, поливали с помощью водосберегающих технологий.
Вода для озер
Каждый год филиал отдельно выпускает воду в Тенгиз-Коргалжынскую систему озер. Такие природоохранные попуски нужны, чтобы поддерживать водный баланс и сохранять животный и растительный мир этих мест. В этом году туда направили 40 млн кубометров.
Проверили плотины и водохранилища
Специалисты провели многофакторные обследования 14 гидротехнических сооружений, среди них Преображенский гидроузел и Кояндинское водохранилище.
Текущий ремонт провели на Астанинском, Чаглинском и Красноборском водохранилищах, канале «Нура-Есиль», Кенбидайикском гидроузле и в системе лиманного орошения «Алва».
18 проектов на будущее
Сейчас идут работы по семи проектам. Среди них реконструкция головного сооружения системы лиманного орошения «Алва» и Защитной дамбы Астаны. Еще 11 проектов по реконструкции водохозяйственных комплексов только разрабатываются.
В филиале уже готовятся к весеннему паводку 2027 года.
«Все эти проекты имеют одну общую цель — повысить надежность и безопасность гидротехнических сооружений, внедрить современные технологии и автоматизированные системы управления водными ресурсами. Кроме того, Филиалом осуществляется заблаговременная подготовка к весенним паводкам 2027 года в виде заготовки инертных материалов, мобилизации техники, ревизии грузоподъемных механизмов и укрепления материально-технической базы», — сообщил Ербол Аскербеков.
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