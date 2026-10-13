Больше 150 млн кубометров воды получили за сезон Астана и села Акмолинской области

Акмолинский филиал «Казводхоза» за этот сезон подал больше 150 млн кубометров воды на питьевое водоснабжение Астаны и сел области. Еще 40 млн кубометров направили в Тенгиз-Коргалжынские озера, чтобы сохранить их природу. А к весеннему паводку 2027 года в филиале начали готовиться уже сейчас.

Итоги сезона подвели директор Акмолинского филиала РГП «Казводхоз» Ербол Аскербеков и исполняющий обязанности руководителя Есильской бассейновой водной инспекции Айбек Серали.

Поля на экономном поливе

На полив в этом году ушло около 7 млн кубометров воды. Филиал заключил с потребителями 50 договоров и полил больше 2,9 тысячи гектаров земли.

2,36 тысячи гектаров из них, то есть больше 80%, поливали с помощью водосберегающих технологий.

Вода для озер

Каждый год филиал отдельно выпускает воду в Тенгиз-Коргалжынскую систему озер. Такие природоохранные попуски нужны, чтобы поддерживать водный баланс и сохранять животный и растительный мир этих мест. В этом году туда направили 40 млн кубометров.

Проверили плотины и водохранилища

Специалисты провели многофакторные обследования 14 гидротехнических сооружений, среди них Преображенский гидроузел и Кояндинское водохранилище.

Текущий ремонт провели на Астанинском, Чаглинском и Красноборском водохранилищах, канале «Нура-Есиль», Кенбидайикском гидроузле и в системе лиманного орошения «Алва».

18 проектов на будущее

Сейчас идут работы по семи проектам. Среди них реконструкция головного сооружения системы лиманного орошения «Алва» и Защитной дамбы Астаны. Еще 11 проектов по реконструкции водохозяйственных комплексов только разрабатываются.

В филиале уже готовятся к весеннему паводку 2027 года.