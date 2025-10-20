Под председательством акима области Берика Уали прошло расширенное аппаратное совещание, посвящённое важным вопросам земельной политики и социальной сферы региона, передает BAQ.KZ со ссылкой на акимат области.

В центре внимания оказались исполнение поручения Главы государства по возврату неиспользуемых сельскохозяйственных земель в государственную собственность и их дальнейшее вовлечение в сельхозоборот, кадровая стабильность в местных исполнительных органах, а также организация питания школьников. В заседании приняли участие руководители областных управлений и департаментов, акимы районов и города присоединились онлайн.

Руководитель управления архитектуры, градостроительства и земельных отношений Ануар Бейсенов и глава департамента по управлению земельными ресурсами Абай Алмас Токсанбаев представили доклады о ходе работы по возврату земель. В 2025 году из запланированных 170 тысяч гектаров уже возвращено свыше 151 тысячи гектаров неиспользуемых сельхозугодий, всего государственная собственность пополнилась 423 земельными участками, включая пастбища, пашни и земли иного назначения.

Согласно указаниям Президента, к середине 2026 года все эти земли должны быть вовлечены в сельхозоборот. На сегодняшний день в оборот введено 587,3 тысячи гектаров земли. Департамент по управлению земельными ресурсами активно взаимодействует с местными исполнительными органами — с начала года от них поступили материалы о 216 землепользователях с неиспользуемыми землями общей площадью 447,4 тысячи гектаров. В 2025 году проведено 44 проверки, выявлено 61 нарушение, по результатам которых вынесены административные предупреждения и доначислены налоги.

В завершение совещания аким области Берик Уали призвал акимов районов активизировать работу, полностью выполнить годовой план по возврату земель и в срок разработать планы управления пастбищами. Управлению архитектуры совместно с районными акиматами поручено до 1 июля 2026 года вовлечь в сельхозоборот ещё 481,5 тысячи гектаров, чтобы обеспечить устойчивое развитие аграрного сектора региона.