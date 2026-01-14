Алматинца задержали за сбыт синтетических наркотиков в особо крупном размере в Жамбылской области, передает BAQ.kz.

Обнаружить продавца запрещенных веществ удалось в Таразе сотрудникам Управления по противодействию наркопреступности Департамента полиции. Во время досмотра у подозреваемого обнаружили 40 свертков общим весом 29,31 грамма. Также мужчина показал полицейским тайник, из которого были изъяты еще 9 свертков аналогичного вещества. Общий вес изъятого вещества составил 11 граммов 4 миллиграмма.

"Также по месту временного проживания 30-летнего жителя Алматы в Таразе найдены запрещенные вещества общим весом 919 граммов 92 миллиграмма, а также электронные весы, изоляционная лента и ZIP-пакеты. По данному факту начато досудебное расследование по части 3 статьи 297 Уголовного кодекса Республики Казахстан (незаконные приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов)", - говорится в сообщении.

Подозреваемый уже признал вину и водворён в ИВС. В пресс-службе дополнили, что следственные мероприятия продолжаются.