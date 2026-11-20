Директор ТОО «Астык-STEM» из Северо-Казахстанской области Сергей Звольский, посвятивший сельскому хозяйству более 45 лет, поделился эмоциями после награждения на III Форуме работников сельского хозяйства в Астане. Он рассказал корреспонденту BAQ.KZ, почему остался работать в селе и кто сегодня продолжает семейное дело.

По словам агрария, высокая оценка его многолетнего труда стала приятной неожиданностью.

«С одной стороны, это удивление, с другой — приятно, что тот труд, который вложен, те годы, которые посвящены сельскому хозяйству, достойно оценены», — поделился Сергей Звольский.

Он также обратил внимание на слова Президента Касым-Жомарта Токаева о том, что земля не прощает ошибок.

«Сегодня Президент чётко и ясно сказал, что земля не прощает ошибок. Те люди, которые работают, производят продукцию с высокой добавленной стоимостью, будут получать финансирование. Это важно», — отметил руководитель предприятия.

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От школьной бригады до семейного предприятия

Свой путь в сельском хозяйстве Сергей Звольский начал ещё в школьные годы. В девятом-десятом классах он работал в ученической производственной бригаде. По его словам, именно этот опыт во многом определил дальнейшую жизнь.

«Наверное, это позволило тому, что мы остались работать и трудиться в селе. И сегодня молодёжь видит, что есть перспектива. Она тоже приходит туда», — рассказал он.

Сегодня дело Звольского продолжает уже следующее поколение. Его сын руководит предприятием, а внук получает образование по специальности «животноводство».

«Это радует нас. Я уже больше 45 лет работаю в сельском хозяйстве и ничуть не жалею. Это то, что мы умеем сегодня делать. И такую оценку сегодня Глава государства дал в целом нашему предприятию», — подчеркнул аграрий.

Напомним, 20 ноября в Астане состоялся III Форум работников сельского хозяйства с участием Президента Касым-Жомарта Токаева. В рамках мероприятия были отмечены заслуги представителей аграрной отрасли страны.