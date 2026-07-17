Больше, чем масштаб: источники конкурентного преимущества Казахстана в Центральной Азии

У десятилетнего роста Центральной Азии есть четкий центр тяжести, и находится он в Казахстане. Растущий внутренний спрос, новые торговые маршруты, приток иностранных инвестиций и волна реформ сделали регион одним из самых быстрорастущих в мире, но больше всего этого импульса забрал себе именно Казахстан, передает BAQ.kz со ссылкой на All China Review.

Это было наглядно 16 июля, когда президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев встретился с председателем КНР Си Цзиньпином в Шанхае. Встреча стала не разовым дипломатическим событием, а контрольной точкой в отношениях, которые выстраивались годами и в которых экономический масштаб Казахстана все сильнее определяет то, как Пекин мыслит регион в целом.

Диверсифицированная база

Номинальный ВВП Казахстана на конец 2025 года составил 306 млрд долларов, или 53,7% совокупного выпуска Центральной Азии. Узбекистан, вторая экономика региона, показал 147,1 млрд, Туркменистан 77,4 млрд, Кыргызстан 21,6 млрд, Таджикистан 17,5 млрд.

По ВВП на душу населения разрыв шире: около 15 000 долларов у Казахстана против 11 600 в Туркменистане, 3 800 в Узбекистане, 3 000 в Кыргызстане и 1 700 в Таджикистане. Это указывает не только на размер экономики, но и на более высокую производительность.

Регион принято ассоциировать с сырьем, однако Казахстан заметно продвинулся в диверсификации. На торговлю приходится около 20% валовой добавленной стоимости, на обрабатывающую промышленность 13%, на горнодобычу 11,9%. У страны также крупнейшая в регионе доля операций с недвижимостью, что говорит об усложнении внутренних рынков. Более широкая отраслевая структура снижает зависимость от одной индустрии и повышает устойчивость к внешним шокам.

Финансовый сектор дает еще одно преимущество. Активы банков на январь 2026 года достигли 140 млрд долларов: более чем на 80% выше узбекского показателя и почти в двадцать четыре раза больше таджикского. У Кыргызстана 13,9 млрд. Депозиты составили 96,4 млрд долларов, почти втрое больше, чем в Узбекистане. Широкая депозитная база дает банкам стабильное фондирование и поддерживает долгосрочное кредитование, а сам Казахстан остается главным финансовым центром региона.

Иностранные инвестиции

По Докладу о мировых инвестициях ЮНКТАД за 2025 год, накопленные входящие ПИИ в Центральной Азии в 2024 году достигли 220,5 млрд долларов. На Казахстан пришлось 151,3 млрд, или 68,6% регионального объема. Далее Туркменистан с 44,6 млрд, Узбекистан с 16,7 млрд, Кыргызстан и Таджикистан примерно по 4 млрд.

За такой концентрацией стоят макроэкономическая стабильность, сравнительно сильные институты, развитая финансовая инфраструктура, положение между Европой и Азией и инвестиционное регулирование, которое подтягивается к международным стандартам. Для транснациональных компаний Казахстан остается крупнейшей и наиболее устоявшейся площадкой входа в регион.

Китайский вектор

Двусторонняя торговля Казахстана и Китая в 2025 году достигла рекордных 48 млрд долларов, цель на 2030 год составляет 100 млрд. Китай остается крупнейшим торговым партнером страны с 1991 года. К середине 2025 года накопленные китайские прямые инвестиции в казахстанскую экономику составили около 11,4 млрд долларов (данные Евразийского банка развития), это крупнейшая доля в регионе и почти треть всего китайского капитала в Центральной Азии.

Значение Казахстана для Пекина шире торговли. Более 85% сухопутных грузов между Китаем и Европой идет через территорию страны, железнодорожные перевозки в 2025 году достигли 35,6 млн тонн (плюс 11% год к году). За семь лет в транспорт и транзит вложено свыше 35 млрд долларов, включая контейнерный хаб в Актау, сухой порт в Сиане и вторые пути на линии Достык - Мойынты. Казахстан также обеспечивает около одной пятой китайского импорта природного газа.

Промышленная кооперация расширяется: 62 совместных проекта на 8,7 млрд долларов уже завершены и дали порядка 11 000 рабочих мест, 55 проектов на 13,5 млрд реализуются, еще 222 проекта более чем на 60,5 млрд находятся в проработке, от агропереработки и металлургии до производства беспилотников.

Что показывают рейтинги

По прогнозу МВФ, экономика Казахстана в 2026 году достигнет 360,4 млрд долларов, это 49-е место в мире. Узбекистан прогнозируется на 61-м, остальные страны региона ниже. В Индексе экономической сложности Гарвардского университета Казахстан занимает 55-е место, значительно опережая соседей: индекс отражает способность производить и экспортировать технологически сложные товары. В Индексе экономической свободы страна на 68-м месте, также впереди всех соседей.

В совокупности это говорит о том, что лидерство Казахстана держится не только на размере экономики, но и на структурной конкурентоспособности, институциональном развитии и способности удерживать долгосрочный капитал. Реформы последних лет, от модернизации госуправления до конституционных изменений, нацелены на то же: предсказуемость правил, которую инвесторы ставят в число главных критериев.

Что дальше

Центральная Азия становится все более значимым экономическим регионом Евразии благодаря демографии, транспортным связям и интеграции в глобальные цепочки поставок. Соседние экономики растут уверенно и добавляют региону динамики, но сочетание масштаба, диверсификации, финансовой глубины и роли главных ворот Китая в регион позволяет Казахстану оставаться ведущим экономическим хабом Центральной Азии на годы вперед.