С 25 ноября на границе Казахстана и Кыргызстана временно закроют проезд через пункт пропуска «Сыпатай батыр» – «Чалдыбар». Ограничения коснутся легковых автомобилей, грузовиков и автобусов, передаёт BAQ.KZ со ссылкой на 24.kg.

По информации Пограничной службы Кыргызстана, движение транспорта полностью остановят с 01:00 25 ноября. Причина – строительные работы на казахстанском пункте пропуска «Сыпатай батыр».

При этом пешеходы смогут пересекать границу в обычном порядке.

Ограничения вводят поэтапно. С 23 ноября уже ограничен въезд грузовых автомобилей из Казахстана в Кыргызстан, а с 25 ноября проезд закроют для всех видов транспорта.

По предварительной информации казахстанской стороны, автомобильное движение планируют возобновить к концу 2027 года.

Где можно пересечь границу на автомобиле

На время закрытия водителям рекомендуют пользоваться другими пунктами пропуска:

«Ак-Жол»;

«Ак-Тилек»;

«Кен-Булун»;

«Токмок».

Все они находятся в Чуйской области Кыргызстана.

Пограничная служба рекомендует автомобилистам заранее планировать маршрут и учитывать возможные задержки на альтернативных пунктах пропуска.