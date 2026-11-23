Больше чем на год закроют КПП на границе Казахстана и Кыргызстана
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С 25 ноября на границе Казахстана и Кыргызстана временно закроют проезд через пункт пропуска «Сыпатай батыр» – «Чалдыбар». Ограничения коснутся легковых автомобилей, грузовиков и автобусов, передаёт BAQ.KZ со ссылкой на 24.kg.
По информации Пограничной службы Кыргызстана, движение транспорта полностью остановят с 01:00 25 ноября. Причина – строительные работы на казахстанском пункте пропуска «Сыпатай батыр».
При этом пешеходы смогут пересекать границу в обычном порядке.
Ограничения вводят поэтапно. С 23 ноября уже ограничен въезд грузовых автомобилей из Казахстана в Кыргызстан, а с 25 ноября проезд закроют для всех видов транспорта.
По предварительной информации казахстанской стороны, автомобильное движение планируют возобновить к концу 2027 года.
Где можно пересечь границу на автомобиле
На время закрытия водителям рекомендуют пользоваться другими пунктами пропуска:
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«Ак-Жол»;
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«Ак-Тилек»;
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«Кен-Булун»;
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«Токмок».
Все они находятся в Чуйской области Кыргызстана.
Пограничная служба рекомендует автомобилистам заранее планировать маршрут и учитывать возможные задержки на альтернативных пунктах пропуска.
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