В Казахстане почти вдвое увеличили финансирование подготовки юных спортсменов, отказались от содержания легионеров за счет бюджета и открыли 69 спортивных объектов, большинство из которых – в селах. В Министерстве туризма и спорта подвели итоги 2026 года и рассказали, какие крупные международные турниры страна примет в следующем году, передает BAQ.KZ.

Больше денег на детский спорт

Одним из главных изменений стала новая система финансирования детско-юношеских спортивных школ. Расходы на подготовку одного ребенка выросли с 233 до 415 тысяч тенге в год. Эти деньги направляют на покупку инвентаря и экипировки, участие в соревнованиях и тренировочных сборах.

Всего на внедрение новой модели финансирования в 2025–2028 годах предусмотрено 76,7 млрд тенге.

В профессиональном спорте тем временем отказались от финансирования легионеров за счет бюджета и установили единые лимиты финансирования клубов.

По оценке министерства, совокупный экономический эффект этих мер превысил 8 млрд тенге. Высвободившиеся средства направляют на развитие детского и массового спорта, подготовку национальных сборных и обновление спортивной инфраструктуры.

Почти половина населения занимается спортом

В Казахстане регулярно занимаются физкультурой и спортом 8,5 млн человек, в том числе более трех миллионов сельских жителей.

По данным министерства, это 44,5% населения страны. К 2029 году показатель планируют довести до 50%.

Более 228 тысяч детей бесплатно посещают свыше семи тысяч секций по государственному спортивному заказу.

Пилотный проект единого ваучера продлят до 1 сентября 2027 года. К нему подключат еще пять областей.

Новые стадионы и спортплощадки

Из 121 спортивного объекта, который планировали открыть в 2026 году, уже ввели в эксплуатацию 69. Причем 51 из них находится в сельской местности. Оставшиеся 52 объекта рассчитывают открыть до конца года.

В Кызылорде появился стадион на 11 тысяч зрителей, который, по данным министерства, соответствует требованиям УЕФА. В Астане начал работу крытый футбольный стадион на 3 600 мест.

Новые стадионы продолжают строить в Актобе, Атырау, Актау, Семее, Алматы, Караганде и Кокшетау.

Кроме того, в стране реализовали 869 проектов по строительству детских футбольных площадок. До конца года планируют открыть еще 70.

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Год больших спортивных побед

На летних Азиатских играх в Японии сборная Казахстана завоевала 84 медали, в том числе 12 золотых, и заняла восьмое место среди 46 стран.

На Азиатских параиграх казахстанские спортсмены выиграли 50 медалей и стали девятыми в общекомандном зачете.

На Всемирных играх кочевников в Кыргызстане Казахстан занял первое общекомандное место, завоевав 74 награды.

Среди главных достижений года в министерстве назвали выход Елены Рыбакиной на первое место в мировом рейтинге после побед на двух турнирах Большого шлема.

Мужская сборная Казахстана по фехтованию на шпагах также впервые возглавила мировой рейтинг, выиграв за один сезон чемпионаты Азии и мира, а также Азиатские игры.

Какие мировые турниры пройдут в Казахстане

В 2027 году Казахстан, по данным министерства, примет чемпионаты мира по боксу, дзюдо, настольному теннису, таэквондо и киберспорту, а также юниорский чемпионат мира по шорт-треку.

Впервые в Астане пройдет Конгресс УЕФА, который соберет представителей всех 55 национальных футбольных ассоциаций Европы.

Еще одно крупное спортивное событие ждет страну в 2029 году – Алматы получил право на проведение зимних Азиатских игр.