Полицейский погиб от огнестрельного ранения в Японии
Обстоятельства происшествия выясняются.
24 Ноября 2026, 01:34
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24 Ноября 2026, 01:3424 Ноября 2026, 01:34
172Фото: Pixabay.com
В японской префектуре Кумамото сотрудник полиции погиб от огнестрельного ранения. Правоохранительные органы проводят расследование.
По данным японских СМИ, на территории полицейского участка в городе Арао обнаружили мужчину примерно 20 лет, работавшего в отделе по связям с общественностью. У него было огнестрельное ранение головы. Рядом находился пистолет, предположительно принадлежавший погибшему.
В полиции сообщили, что начальник сотрудника незадолго до этого слышал звук, похожий на выстрел.
В настоящее время правоохранительные органы рассматривают несколько версий произошедшего, в том числе несчастный случай и самоубийство.
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