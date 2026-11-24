В японской префектуре Кумамото сотрудник полиции погиб от огнестрельного ранения. Правоохранительные органы проводят расследование.

По данным японских СМИ, на территории полицейского участка в городе Арао обнаружили мужчину примерно 20 лет, работавшего в отделе по связям с общественностью. У него было огнестрельное ранение головы. Рядом находился пистолет, предположительно принадлежавший погибшему.

В полиции сообщили, что начальник сотрудника незадолго до этого слышал звук, похожий на выстрел.

В настоящее время правоохранительные органы рассматривают несколько версий произошедшего, в том числе несчастный случай и самоубийство.