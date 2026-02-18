В руководстве ФИФА, по данным The Touchline в X, выражают обеспокоенность слабым интересом к предстоящему Чемпионат мира по футболу 2026, сообщает BAQ.kz.

Расширение турнира до 48 сборных задумывалось как шаг к росту глобального охвата и доходов. Однако на практике реализовать билеты на матчи уровня Марокко — Гаити, Кюрасао — Кот-д’Ивуар или Кабо-Верде — Саудовская Аравия оказалось сложнее, чем ожидалось. Увеличение числа игр не гарантировало пропорционального роста ажиотажа.

Параллельно выросла и стоимость посещения турнира. Минимальная цена билета на финал в Нью-Йорке стартует от 4185 долларов (свыше 2 млн тенге). Для сравнения: на финал Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре самые доступные билеты стоили около 300 тысячи тенге.

Эксперты отмечают: при наращивании коммерческой составляющей турнир рискует потерять ощущение уникального события. Вопрос о балансе между расширением формата и сохранением зрительского интереса становится для ФИФА ключевым.