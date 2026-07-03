Больше месяца без горячей воды: Почему в одном из столичных ЖК "перекрыли краны"
Об этих и других коммунальных проблемах рассказали местные жители.
Сегодня 2026, 13:44
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Сегодня 2026, 13:44Сегодня 2026, 13:44
48Фото: BAQ.kz
В нашу редакцию обратились жители ЖК "Коргалжын" в Астане, переселенные из аварийных домов. Пару лет назад мы уже снимали репортажи об их быте. Получив новые квадратные метры люди радовались недолго. По их словам столкнуться пришлось с целым рядом проблем, а в мае там и вовсе отключили горячую воду. В этом специальном репортаже попробуем разобраться в причинах произошедшего.
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