Больше месяца без горячей воды: Почему в одном из столичных ЖК "перекрыли краны"

В нашу редакцию обратились жители ЖК "Коргалжын" в Астане, переселенные из аварийных домов. Пару лет назад мы уже снимали репортажи об их быте. Получив новые квадратные метры люди радовались недолго. По их словам столкнуться пришлось с целым рядом проблем, а в мае там и вовсе отключили горячую воду. В этом специальном репортаже попробуем разобраться в причинах произошедшего.