  • Главная
  • Новости
  • Больше месяца без горячей воды: Почему в одном из столичных ЖК "перекрыли краны"

Больше месяца без горячей воды: Почему в одном из столичных ЖК "перекрыли краны"

Об этих и других коммунальных проблемах рассказали местные жители.

Сегодня 2026, 13:44
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
BAQ.kz Сегодня 2026, 13:44
Сегодня 2026, 13:44
48
Фото: BAQ.kz

В нашу редакцию обратились жители ЖК "Коргалжын" в Астане, переселенные из аварийных домов. Пару лет назад мы уже снимали репортажи об их быте. Получив новые квадратные метры люди радовались недолго. По их словам столкнуться пришлось с целым рядом проблем, а в мае там и вовсе отключили горячую воду. В этом специальном репортаже попробуем разобраться в причинах произошедшего.

Самое читаемое

Наверх