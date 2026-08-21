Больше не нужно ехать в райцентр: новый ФАП обслуживает более тысячи сельчан
21 Августа 2026, 11:03
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21 Августа 2026, 11:0321 Августа 2026, 11:03
112Фото: Акимат Актюбинской области
В селе Ногайты Байганинского района Актюбинской области новый фельдшерско-акушерский пункт провел уже 5 тысяч медицинских приемов с момента открытия.
ФАП обслуживает 1167 жителей села. Теперь первичную медицинскую помощь они могут получать по месту жительства, не выезжая для этого в районный центр.
В новом медпункте оборудованы кабинеты для приема пациентов, диагностики и проведения профилактических мероприятий. Объект также оснащен необходимым медицинским оборудованием.
Строительство ФАПа стало частью модернизации сельской медицинской инфраструктуры, которая предусматривает повышение доступности первичной помощи для жителей отдаленных населенных пунктов.
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