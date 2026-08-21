Больше не нужно ехать в райцентр: новый ФАП обслуживает более тысячи сельчан

В селе Ногайты Байганинского района Актюбинской области новый фельдшерско-акушерский пункт провел уже 5 тысяч медицинских приемов с момента открытия.

ФАП обслуживает 1167 жителей села. Теперь первичную медицинскую помощь они могут получать по месту жительства, не выезжая для этого в районный центр.

В новом медпункте оборудованы кабинеты для приема пациентов, диагностики и проведения профилактических мероприятий. Объект также оснащен необходимым медицинским оборудованием.

Строительство ФАПа стало частью модернизации сельской медицинской инфраструктуры, которая предусматривает повышение доступности первичной помощи для жителей отдаленных населенных пунктов.