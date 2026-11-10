Больше половины зимних пожаров в домах: МЧС взяло под контроль более 93 тыс. жилищ

Больше половины пожаров в отопительный сезон случается в жилых домах, чаще всего в частных. В Казахстане под особый контроль взяли более 93 тыс. домов, где живут социально уязвимые граждане, а следить за пожарными рисками скоро будут через мобильное приложение.

Об этом на заседании Правительства доложил министр по чрезвычайным ситуациям Мурат Муханов.

По итогам отопительного сезона 2025-2026 годов пожаров стало на 16% меньше, чем годом ранее. Погибших на 6,4% меньше, травмированных на 26%.

Главные причины пожаров в жилом секторе это нарушения правил при пользовании электроприборами (39,2%) и печным отоплением (29,6%), а еще неосторожное обращение с огнем (11,5%).

Поэтому спасатели в первую очередь приходят в дома социально уязвимых граждан. С августа там прочистили 6,1 тыс. дымоходов, отремонтировали 3,1 тыс. печей и 3,4 тыс. систем электроснабжения, установили более 13 тыс. пожарных датчиков.

Отдельно запустили акцию «Ата-ананың үйін тексер», то есть «Проверь дом родителей». В ее рамках ищут и устраняют пожарные риски в домах пенсионеров.

В области Абай тем временем проверяют мобильное приложение «Тұмар 112». В нем будут вести электронный учет обходов домов, фиксировать пожарные риски с фотографиями и геолокацией и собирать единую базу данных.

«В перспективе накопленная информация позволит определять наиболее уязвимые дома, отслеживать устранение выявленных нарушений и обеспечивать дежурные службы актуальными сведениями для принятия оперативных решений при поступлении сообщений о пожарах», – доложил Мурат Муханов.

После пилота в области Абай приложение планируют запустить в других регионах.