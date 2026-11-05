Больше рейсов и новые направления: Казахстан расширяет авиасообщение с Китаем

Летать между Казахстаном и Китаем станет проще: стороны договорились увеличить количество разрешённых авиарейсов с 150 до 180 в неделю. Кроме того, в маршрутную сеть планируют включить два новых китайских города — Чэнду и Кашгар.

Договорённости достигнуты 4 ноября в Ташкенте на переговорах авиационных властей двух стран. Встреча состоялась в рамках конференции рабочей группы по сотрудничеству в сфере гражданской авиации «Китай – Центральная Азия» (C5+1).

Казахстанскую делегацию возглавила председатель Комитета гражданской авиации Министерства транспорта Салтанат Томпиева. Китайскую сторону представила заместитель генерального директора Администрации гражданской авиации Китая Бай Венли.

Помимо увеличения количества рейсов, стороны обсудили дальнейшее расширение географии полётов и развитие регулярного авиасообщения.

Новые договорённости открывают дополнительные возможности для авиакомпаний обеих стран. Для пассажиров это означает перспективу появления большего числа прямых перелётов, более удобных стыковок и расширения выбора маршрутов.

Интерес к авиасообщению между Казахстаном и Китаем растёт на фоне активизации деловых и туристических поездок. Увеличение числа рейсов должно помочь удовлетворить растущий спрос и укрепить транспортные связи между двумя странами.