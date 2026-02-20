Сегодня утром в ДЧС поступило сообщение о том, что из крестьянского хозяйства «Аркалык» села Бигаш Кокпектинского района 19 февраля около 11:00 трое мужчин выехали верхом для поиски лошадей и перестали выходить на связь. Их местонахождение оставалось неизвестным, мобильные телефоны были отключены, передает BAQ.KZ.

Для проведения поисково-спасательных работ были направлены силы и средства ДЧС. Учитывая, что предполагаемая зона поиска находилась в труднодоступной горной местности, было принято решение задействовать вертолёт Ми-8 АО «Казавиаспас» МЧС РК.

Кроме того, в поисках были задействованы вездеход и беспилотный летательный аппарат (БПЛА), что позволило оперативно обследовать труднодоступные участки местности.

Спустя два часа полёта в 3 км от села Бигаш были обнаружены трое мужчин 1984, 1979 и 2003 годов рождения.

В медицинской помощи они не нуждались.