Больше суток искали троих пропавших мужчин в Абайской области
Авиация МЧС помогла найти пропавших людей.
Вчера 2026, 22:35
153Фото: МЧС РК
Сегодня утром в ДЧС поступило сообщение о том, что из крестьянского хозяйства «Аркалык» села Бигаш Кокпектинского района 19 февраля около 11:00 трое мужчин выехали верхом для поиски лошадей и перестали выходить на связь. Их местонахождение оставалось неизвестным, мобильные телефоны были отключены, передает BAQ.KZ.
Для проведения поисково-спасательных работ были направлены силы и средства ДЧС. Учитывая, что предполагаемая зона поиска находилась в труднодоступной горной местности, было принято решение задействовать вертолёт Ми-8 АО «Казавиаспас» МЧС РК.
Кроме того, в поисках были задействованы вездеход и беспилотный летательный аппарат (БПЛА), что позволило оперативно обследовать труднодоступные участки местности.
Спустя два часа полёта в 3 км от села Бигаш были обнаружены трое мужчин 1984, 1979 и 2003 годов рождения.
В медицинской помощи они не нуждались.
