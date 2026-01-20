  • 20 Января, 14:59

Больше тысячи спортсменов участвуют в чемпионате Казахстана по шахматам

Фото: акимат Туркестанской области
1052 спортсмена со всего Казахстана принимают участие в республиканском чемпионате по шахматам среди юниором в эти дни в Туркестане, передает BAQ.KZ
 
Чемпионат проходит при поддержке Казахстанской федерации шахмат, Министерства туризма и спорта РК и акимата Туркестанской области. Он продлится 10 дней.
 
Фото: акимат Туркестанской области
Медали будут разыграны среди мальчиков и девочек в возрастных категориях до 6, 8, 10, 12, 14, 16 и 18 лет по классике, рапиду и блицу.
 
Общий призовой фонд составляет 15 млн 120 тысяч тенге. За первое место в каждой категории предусмотрено 250 тысяч тенге, за второе – 150 тысяч, за третье – 100 тысяч тенге.
 
Отметим, в 2025 году казахстанские юниоры и школьники завоевали 122 медали на чемпионатах мира и Азии (52 золотые, 32 серебряные и 38 бронзовых). М

