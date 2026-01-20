Больше тысячи спортсменов участвуют в чемпионате Казахстана по шахматам
Сегодня, 14:15
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 14:15Сегодня, 14:15
81Фото: акимат Туркестанской области
1052 спортсмена со всего Казахстана принимают участие в республиканском чемпионате по шахматам среди юниором в эти дни в Туркестане, передает BAQ.KZ.
Чемпионат проходит при поддержке Казахстанской федерации шахмат, Министерства туризма и спорта РК и акимата Туркестанской области. Он продлится 10 дней.
Медали будут разыграны среди мальчиков и девочек в возрастных категориях до 6, 8, 10, 12, 14, 16 и 18 лет по классике, рапиду и блицу.
Общий призовой фонд составляет 15 млн 120 тысяч тенге. За первое место в каждой категории предусмотрено 250 тысяч тенге, за второе – 150 тысяч, за третье – 100 тысяч тенге.
Отметим, в 2025 году казахстанские юниоры и школьники завоевали 122 медали на чемпионатах мира и Азии (52 золотые, 32 серебряные и 38 бронзовых). М
Самое читаемое
- На какую пенсию могут рассчитывать казахстанцы без стажа работы в 2026 году
- В Федерации бокса прокомментировали допинговое дело Жанибека Алимханулы
- V заседание Национального курултая | Текстовая трансляция
- В Жамбылской области пресечена попытка незаконного транзита продукции пчеловодства
- Сообщения о терактах в школах Алматы не подтвердились