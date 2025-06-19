Заместитель премьер-министра Серик Жумангарин сделал откровенное заявление во время обсуждения республиканского бюджета в Сенате: наибольшую угрозу сегодня представляют не только экономические факторы, а инфляционные ожидания, которые подогреваются как внутри страны, так и извне, передаёт корреспондент BAQ.KZ.

"Вы, наверное, видели выступление главы ФРС США Колина Паула. Даже там признают: инфляционные ожидания в Америке остаются высокими. Это влияет на все рынки. А наши люди тоже ждут роста цен. И это само по себе разгоняет инфляцию", - отметил Жумангарин.

По словам вице-премьера, Казахстан сегодня оказался под влиянием целого ряда внешних вызовов, так называемых "чёрных лебедей", которые совпали во времени и оказали давление на цены. Тем не менее правительство сумело избежать самого опасного – дефицита на полках.

"Овощи и фрукты – не главная проблема. Задача была: чтобы они просто были. Мы привозили их из Китая, Пакистана и других стран. И смогли обеспечить рынок без скачков и пустых прилавков", - подчеркнул он.

Один из самых чувствительных факторов – тарифная реформа. Серик Жумангарин отметил, что отказываться от программы "Тариф в обмен на инвестиции" нельзя, но темпы реформы скорректированы. Она будет реализована поэтапно в 2025-2026 годах, что даст, по оценкам Минэкономики, дополнительное снижение инфляции на 0,5%.

"Решение принято, расчёты сделаны. Комитет по регулированию естественных монополий уже занимается этим. Инвестпрограммы исполнены, базовые тарифы пока не трогаем. Но с 1 июля, как и ожидалось, вырастет цена на газ – для поддержки нацкомпании и операторов", – уточнил Жумангарин.

В то же время Казахстан активизировал экспорт сельхозпродукции. Первая мультимодальная партия уже отправлена во Вьетнам, отгрузки идут и в Марокко, страна стала лидером по экспорту ячменя в Иран и пшеницы в Азербайджан.