Всего в 2025 году по разрешениям местных исполнительных органов на территории Казахстана осуществляли трудовую деятельность 14 210 иностранных гражданина, передает BAQ.KZ.

Больше всего трудовых мигрантов прибыло из Китая – 6 090 человек, Узбекистана – 3 093 человек, Турции – 1 000 человек и Индии – 677 человек.

– По видам экономической деятельности наибольшее количество работали в сферах строительства – 4 049 чел., сельского, лесного и рыбного хозяйства – 3 475 чел., горнодобывающей промышленности и разработке карьеров – 1 368 чел., обрабатывающей промышленности – 1 297 чел., – рассказали в Минтруда и соцзащиты населения Казахстана.

На привлечение иностранной рабочей силы по первой категории (руководители и их заместители) было выдано 397 разрешений, по второй категории (руководители структурных подразделений) – 2 405 разрешений. Основная часть ИРС относится к третьей (специалисты) и четвертой (квалифицированные рабочие) категориям – 4 008 и 1 467 человек соответственно. Также на сезонные работы были привлечены 3 556 человек, а в рамках корпоративного перевода – 2 377 человек.

– В 2025 году в Казахстане насчитывалось 1 816 работодателей, использующих ИРС. На них работали более 323,3 тыс. граждан Казахстана, что составляло 96% от общей численности работников, – отметили в ведомстве.

Для защиты внутреннего рынка труда Министерством труда и социальной защиты населения РК ежегодно устанавливается и распределяется квота на привлечение в Казахстан иностранной рабочей силы по потребностям работодателей.

В 2026 году общая квота установлена в размере 0,25% по отношению к численности рабочей силы в республике, или 18,1 тыс. единиц. Также квота на привлечение трудовых иммигрантов для работы в домашних хозяйствах установлена в размере 2,9% по отношению к численности рабочей силы в республике, или 221,9 тыс. единиц.