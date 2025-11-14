Большегруз загорелся на ходу: полиция требует техосмотр перед дальними поездками
На трассе Алматы – Усть-Каменогорск произошёл инцидент с возгоранием грузового автомобиля Shacman. По данным патрульной полиции, пожар возник на 900-м километре магистрали во время движения, передаёт BAQ.KZ.
Предварительная причина — техническая неисправность. Огонь начал распространяться с колесной части, однако водитель своевременно заметил проблему, остановил машину и покинул кабину. Пострадавших нет, пожар был оперативно локализован.
В полиции подчёркивают: подобные случаи нередко связаны с ненадлежащим техническим состоянием транспорта.
Стражи порядка напоминают водителям, особенно тем, кто отправляется в дальние рейсы, о необходимости проводить регулярный технический осмотр и проверять состояние машины перед выездом.
"Автомобиль — это источник повышенной опасности. Своевременное обслуживание может предотвратить серьёзные последствия", — подчеркнули в патрульной полиции.
