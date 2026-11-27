Как сократить количество мусора, бережнее использовать природные ресурсы и сделать город экологичнее? Свои идеи предложили юные жители Астаны – от воспитанников детских садов до школьников. Всего на городской конкурс экологических проектов поступило 85 работ, передает BAQ.KZ со ссылкой на столичный акимат.

Конкурс «Независимость и экология: курс на зеленое будущее» прошел в школе-лицее №70 имени Темирбека Жургенова. Его приурочили к 35-летию Независимости Казахстана.

Дети и педагоги представили свои разработки в области переработки отходов, охраны окружающей среды, рационального использования природных ресурсов и зеленых технологий.

При оценке проектов жюри обращало внимание не только на оригинальность идей, но и на возможность их применения в повседневной жизни.

«Для нас важно не только количество представленных проектов, но и возможность их применения в реальной жизни, вклад в решение экологических вопросов и роль в формировании гражданской ответственности молодого поколения», – отметила методист Учебно-методического центра дополнительного образования детей Айнур Амирханова.

По ее словам, важно, чтобы ребенок воспринимал себя не как стороннего наблюдателя, а как активного участника решения экологических проблем.

Организаторы рассчитывают, что конкурс поможет развивать исследовательские способности детей, а интересные разработки и методики педагогов найдут применение и в других образовательных учреждениях столицы.