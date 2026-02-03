Большинство граждан положительно оценивают изменения в Конституции
Большинство казахстанцев поддерживают конституционную реформу, о чем свидетельствуют результаты свежего социологического опроса. Об этом сообщил директор Института стратегических исследований при Президенте РК Жандос Шаймарданов, передает BAQ.KZ.
По его словам, исследование, проведённое Институтом "Общественное мнение", показало, что 79% участников считают реформу своевременной. При этом многие граждане связывают предлагаемые изменения с ростом личного благосостояния и улучшением качества жизни.
– По результатам опроса, 78% респондентов выразили поддержку конституционной реформе. Значительная часть участников считает, что изменения в Конституции положительно повлияют на их жизнь, что отражает широкое общественное обсуждение и поддержку граждан, – отметил Жандос Шаймарданов.
