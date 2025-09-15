Две трети предприятий в Казахстане не соответствуют базовым требованиям устойчивого развития, передает BAQ.KZ.

Как сообщают аналитики finprom.kz, согласно конъюнктурному обследованию, 76% компаний в стране не соблюдают экологические критерии, 74% — принципы корпоративного управления, а 66% организаций не ориентируются на социальную ответственность.

Эксперты отмечают, что положительная динамика наблюдается в основном среди крупных институтов развития и участников финансового сектора. Именно они становятся драйверами внедрения ESG-принципов (экологические, социальные и управленческие стандарты).

Так, всё больше банков и финансовых организаций внедряют практику ESG-отчётности и систем управления экологическими и социальными рисками. По Дорожной карте, с 2026 года раскрытие информации об устойчивом развитии станет обязательным в годовых отчётах финансовых компаний.

Однако пока эта практика носит добровольный характер. На сегодняшний день лишь семь компаний, представленных на Казахстанской фондовой бирже, опубликовали отдельные отчёты об устойчивом развитии за 2024 год.

По мнению аналитиков, игнорирование ESG-принципов большинством предприятий может негативно сказаться на доверии инвесторов и снижении конкурентоспособности Казахстана на глобальном рынке.