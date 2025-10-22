С начала года в полицию Актобе поступило почти 4 тысячи обращений о семейно-бытовых конфликтах, передает BAQ.KZ со ссылкой на Polisia.kz. По данным правоохранителей, подавляющее большинство нарушителей — мужчины. Почти 3800 человек уже привлечены к ответственности — от ареста до общественных работ.

Главные причины скандалов, по информации полиции, — ревность, бытовые разногласия и алкоголь. Так, в Темирском районе 47-летний мужчина, будучи пьян, вновь оскорбил жену — уже во второй раз за год. А в Хромтауском районе сельчанин, вернувшись домой нетрезвым, устроил дебош и сломал входную дверь. Оба получили общественные работы и защитные предписания.

За девять месяцев в области выдано около 3500 защитных предписаний, более 1000 агрессоров поставлены под особый контроль. С начала года зарегистрировано 187 уголовных дел по фактам побоев. Инспекторы отмечают: помимо наказания, важно работать на опережение — помогать пострадавшим и устранять причины насилия. В кризисные центры региона уже направлено 183 человека, среди них 57 женщин и 126 детей. Некоторым агрессорам по решению суда назначена обязательная психологическая помощь. В полиции подчеркивают: поддержка семьи и соблюдение принципов "закон и порядок" остаются приоритетом.