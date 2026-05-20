Большой фестиваль современной музыки пройдет в Алматы

Музыкальный фестиваль Beu Fest в этом году отмечает пятилетний юбилей. Праздничное мероприятие состоится 6 июня 2026 года в Алматы, на территории международного комплекса лыжных трамплинов "Сункар".

За время своего существования Beu Fest стал заметной частью культурной жизни Казахстана. Фестиваль собирает большую аудиторию и привлекает не только жителей страны, но и гостей из-за рубежа. Особенность проекта заключается в том, что он проходит при поддержке радиостанции Beu FM, что делает его уникальной площадкой для живой музыки и современных музыкальных форматов.

В этом году на сцене выступят Ninety One, Кайрат Нуртас, Shiza, ALEM, Yenlik, M'Dee, Ayau, Ghetto Dogs, Жанар Дугалова, Bonapart, а также Ulukmanapo и Мирбек Атабеков.

Лайнап объединяет разные жанры – от хип-хопа и инди до поп-музыки, Q-pop и эстрады. Возвращение таких исполнителей, как Ghetto Dogs, и участие популярных артистов обещают яркую и насыщенную программу.

Beu Fest остается музыкальным событием, которое объединяет поклонников разных направлений и дарит живую атмосферу большого фестиваля.