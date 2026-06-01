Большой спорт и магия кино: Астана принимает исторический турнир по таеквондо

В эти дни Астана превратилась в эпицентр боевых искусств — Дворец единоборств имени Жаксылыка Ушкемпирова принимает первый в истории чемпионат Алтайского союза по таеквондо. Турнир собрал на коврах столицы сильнейших юниоров и взрослых бойцов из восьми государств, включая Южную Корею, Турцию, Азербайджан и Узбекистан. Статус соревнований подчеркивает и то, что они официально включены в мировой календарь World Taekwondo.

Церемония открытия получилась по-настоящему громкой и вышла далеко за рамки привычного спортивного официоза. Открывая вечер, министр туризма и спорта РК Ербол Мырзабосынов заявил, что этот турнир даст мощный импульс отечественной школе таеквондо и станет идеальной обкаткой для нашей перспективной молодежи. Гости из международной федерации тоже не скрывали эмоций. Глава World Taekwondo доктор Чунгвон Чоу подчеркнул, что прямо сейчас в Астане творится история, а сам Алтайский союз создавался как мост между культурами и поколениями братских стран. Эту мысль поддержал и президент казахстанской федерации Кудрат Шамиев, назвавший право первыми принять такой турнир огромной честью для республики.

Главным визуальным триумфом вечера стало шоу от знаменитой команды Demo Team Всемирной федерации таеквондо. Прославленные мастера устроили на арене невероятный перформанс, где зубодробительные трюки на грани человеческих возможностей переплетались со сложной театральной хореографией. Трибуны взрывались аплодисментами после каждого разбитого в полете деревянного щита. Но главным сюрпризом для болельщиков стал эксклюзивный киноанонс.

Организаторы презентовали тизер первого в истории Казахстана полнометражного художественного фильма о таеквондо. Эту амбициозную экшн-драму снимали на локациях в Казахстане и Южной Корее при поддержке национальной федерации. Создатели пообещали зрелищную историю преодоления и объявили, что большая премьера картины состоится на больших экранах уже в октябре.