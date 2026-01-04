Сегодня, 10:05

РГП "Казгидромет" представило прогноз погоды по Казахстану на 4 января, передает BAQ.KZ.

В Астане облачно, снег, низовая метель, гололёд, ветер 9-14 м/с. Температура воздуха ночью и днём -6...-8°C.

В Алматы переменная облачность, без осадков, туман, ветер 2-7 м/с. Температура ночью -1...-3°C, днём +5...+7°C.

В Шымкенте переменная облачность, дождь, снег, гололёд, туман, ветер 8-13 м/с. Температура воздуха ночью 0…-2°C, днём +1...+3°C.

В Актау переменная облачность, без осадков, ветер 9-14 м/с. Температура воздуха ночью -2...-4°C, днём +3...+5°C.

В Актобе переменная облачность, без осадков, туман, ветер 3-8 м/с. Температура воздуха ночью -23...-25°C, днём -9...-11°C.

В Атырау переменная облачность, без осадков, ветер 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -9...-11°C, днём 0…-2°C.

В Жезказгане переменная облачность, без осадков, туман, ветер 7-12 м/с. Температура воздуха ночью и днём -6…-8°C.

В Караганде переменная облачность, снег, позёмок, туман, гололёд, ветер 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -8...-10°C, днём -2...-4°C.

В Кокшетау переменная облачность, без осадков, ветер 3-8 м/с. Температура воздуха ночью -13...-15°C, днём -11...-13°C.

В Конаеве переменная облачность, без осадков, ветер 9-14, днём порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью -1...-3°C, днём +3…+5°C.

В Костанае переменная облачность, без осадков, туман, ветер 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -16...-18°C, днём -12…-14°C.

В Кызылорде переменная облачность, без осадков, туман, гололёд, ветер 9-14 м/с. Температура воздуха ночью -4...-6°C, днём -1…-3°C.

В Павлодаре снег, низовая метель, туман, ветер 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -9...-11°C, днём -6...-18°C.

В Петропавловске переменная облачность, без осадков, ветер 4-9 м/с. Температура воздуха ночью -19...-21°C, днём -12...-14°C.

В Семее переменная облачность, без осадков, ветер 3-8 м/с. Температура воздуха ночью -12...-14°C, днём -3...-5°C.

В Талдыкоргане переменная облачность, без осадков, ветер 2-7 м/с. Температура воздуха ночью -4...-6°C, днём +4…+6°C.

В Таразе переменная облачность, без осадков, туман, ветер 9-14 м/с. Температура воздуха ночью 0…+2°C, днём +3...+5°C.

В Туркестане переменная облачность, без осадков, туман, ветер 7-12, ночью и утром порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью -1…-3°C, днём 0...+2°C.

В Уральске переменная облачность, дождь, снег, метель, гололёд, ветер 15-20, порывы 23 м/с. Температура воздуха ночью -11...-13°C, днём 0...+2°C.

В Усть-Каменогорске облачно, без осадков, ветер 3-8 м/с. Температура воздуха ночью -10...-12°C, днём 0...+2°C.