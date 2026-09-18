Борьба, бокс и футбол: в Атырау открыли бесплатные секции для детей

В микрорайоне Жулдыз в Атырау заработал новый спортивный комплекс, где дети и подростки смогут бесплатно заниматься сразу десятью видами спорта, передает BAQ.KZ.

Акимат Атырауской области

В комплексе открывают секции по греко-римской и вольной борьбе, тхэквондо, дзюдо, боксу, каратэ, футболу, волейболу, баскетболу и гандболу. Здесь будут работать более 40 тренеров.

Акимат Атырауской области

Одновременно заниматься в здании смогут до 500 человек. Для зрителей оборудовали трибуну на 180 мест, предусмотрены и фитнес-залы.

Акимат Атырауской области

На секции смогут ходить дети не только из Жулдыза. Комплекс рассчитан и на жителей Акжара, Аксая, Бесикты, Томарлы, Бирлика, Мираса, Геолога, Коктема, Талгайрана и других ближайших населенных пунктов.

Для семей это означает больше бесплатных спортивных занятий рядом с домом без необходимости ездить в другие районы города.

Комплекс построили на участке площадью 1,5 гектара. Работы начались в марте 2025 года.

Сейчас физкультурой и спортом регулярно занимаются 46% жителей Атырауской области. Обеспеченность спортивной инфраструктурой оценивается в 71%. В регионе строят еще 23 спортивных комплекса, 10 из них планируют завершить в этом году.