В 2024 году Казахстан получил свыше одного трлн 280 млрд тенге дополнительных поступлений благодаря мерам по сокращению теневого оборота. Об этом сообщил министр финансов Марат Такиев, выступая с отчетом о республиканском бюджете в Парламенте, передает BAQ.KZ.

"Вместе с тем, в 2024 году была продолжена работа по сокращению теневого оборота, что обеспечило дополнительное поступление в бюджет на сумму 1 трлн. 280 млрд. тенге. Это больше в сравнении с 2023 годом на 349 млрд. тенге или на 37 процентов", - сказал Такиев.

В целом, доходы республиканского бюджета в прошлом году составили 19,6 трлн тенге, годовой план исполнен на 97,2%. Основные причины недовыполнения — снижение импорта из третьих стран, перенос запуска тенгизского проекта и резкий рост возврата НДС.

Несмотря на это, валовые поступления по НДС увеличились на 4,8%, а налоговые доходы — на 1,4% по сравнению с 2023 годом.

Кроме того, министр сообщил, что экономика страны в 2024 году выросла на 4,8%, инфляция снизилась с 9,8% до 8,6%, а активы Национального фонда выросли на 16%, достигнув 66,2 млрд долларов США.