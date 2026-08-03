Борьба за голоса продолжается: что предлагают партии

Пока одни выходят на пробежку, другие устраивают общественные слушания, отправляются в села, обсуждают проблемы бизнеса или встречаются с семьями, воспитывающими особенных детей.

«Әділет» продолжает региональный тур: в центре внимания - развитие села и справедливое общество

Представители партии «Әділет» продолжили встречи с жителями регионов в рамках мобильного каравана «Әділетті Қазақстан үшін». На этот раз работа прошла в Северо-Казахстанской области, где партийцы провели встречи с сельскими жителями и обсудили наиболее актуальные проблемы населенных пунктов. По итогам встреч жители озвучили около 100 предложений по развитию сельских территорий. На встречах со спортсменами, трудовыми коллективами и представителями туристической отрасли обсуждались поддержка параспортсменов, детского и массового спорта, строительство спортивных объектов, гранты для сельских тренеров и финансирование программ ArtSport и Damubala. На предприятии «НОВОПЭК» представители партии заявили о планах развивать отечественное производство, поддерживать предпринимательство, привлекать инвестиции и увеличить долю среднего бизнеса в экономике с 7% до 20%. В Бурабайском районе обсуждалось развитие туризма: модернизация инфраструктуры, поддержка детских оздоровительных центров, экотуризма, агротуризма, семейных гостиниц и местных производителей. Отдельное внимание уделено сохранению природы в рамках программы «Таза Қазақстан». Партия отметила, что предложения, собранные во время регионального тура, будут учтены в дальнейшей работе.

Вечером члены партии «Әділет» пришли поддержать матч «Жеңіс» – «Елімай». Около 700 активистов стали частью этого большого футбольного праздника.

Гражданские слушания ОСДП: от реформы ЖКХ до борьбы с кибермошенничеством

Встречи представителей партии ОСДП во главе с председателем Асхата Рахимжанова начались с гражданских слушаний партии в Караганде. Мероприятие объединило жителей, представителей ЖКХ, общественных организаций и трудовых коллективов. В центре обсуждения оказались проблемы, которые волнуют карагандинцев каждый день: работа коммунальной сферы, рост кибермошенничества и экологическая ситуация в промышленном регионе. Среди инициатив, озвученных кандидатами, - создание отдельной палаты ЖКХ и ОСИ, которая займется вопросами тарифов, капитального ремонта и защитой прав жильцов, а также усиление мер по борьбе с интернет-мошенничеством и обеспечение открытого доступа к данным о состоянии воздуха и воды. Партийцы также проведи встречу с горожанами г.Караганды, где обсудили вопросы достойного труда, развития городской инфраструктуры, благоустройства общественных пространств и повышения качества жизни.

Партия «Байтақ» продолжает экологическую повестку

Партия зеленых «Байтақ» продолжает продвигать свои экологические инициативы, сделав старт предвыборной кампании с утреннего марафона.

Партийцы запустили марафон, где первой станцией стал Арал. Символ активистов экологического движения – ответственность перед природой. Следующий шаг запуск акции под название «Высокие цели - сильная команда. Единомышленники вместе с кандидатом в депутаты Курултая Уланом Мусаевым объединились ради чистого Казахстана. «Байтақ» в период агитации пытается пропагандировать чистый воздух, воду и здоровую окружающую среду.

Приоритеты Народной партии Казахстана

Представители Народной партии Казахстана уделили внимание семьям, воспитывающим детей со spina bifida. Кандидаты Болат Смагулов, Ильяс Болатович и Виктор Поднебесный встретились с представителями общественного фонда «Общество Spina Bifida». Родители рассказали, с какими трудностями им приходится сталкиваться каждый день: от получения медицинской помощи и реабилитации до обеспечения техническими средствами и социальной поддержки. В ходе встречи стороны обсудили возможные системные решения, которые могли бы улучшить качество жизни детей и их семей.

Фермеры, молодежь и кумыс: чем удивила партия «Ауыл» на встрече с сельчанами

Партия «Ауыл» продолжает прямой диалог с жителями сел. На этот раз председатель партии Калижан Айтуганов вместе с кандидатами в депутаты курултая встретился с жителями села Үлгі Акмолинской области. Представители партии презентовали предвыборную программу, сделав акцент на поддержке фермеров, развитии агропромышленного комплекса, внедрении современных технологий и создании новых возможностей для молодежи. Отдельное внимание уделили проекту «Птица: от двора к столу», который направлен на развитие личных подсобных хозяйств и повышение доходов сельских семей. В свою очередь жители подняли вопросы ремонта дорог, развития социальной инфраструктуры, государственной поддержки и занятости.

«Ак жол» продолжает предвыборную кампанию с подкастами, велопробегами и встречами с избирателями

Демократическая партия «Ак жол» продолжает работать сразу в нескольких форматах. Партия анонсировала серию подкастов с кандидатами в депутаты Курултая. Первым гостем станет Юрий Ли, который обсудит темы финансовой безопасности, микрокредитования и борьбы с мошенничеством. Параллельно продолжается велопробег школьного учителя физкультуры А.Айболатова. Уроженец ЗКО, поддерживающий «Ак жол», направляется в Астану с наказами жителей и уже достиг Кобдинского района Актюбинской области. А кандидат в Курултай от партии Андрей Линник отправился на велосипеде из Алматы в село Мерке Жамбылской области, где примет участие во встречах предвыборного штаба с избирателями. Еще одной акцией отметился предвыборный штаб партии в Мангистауской области. Его представители вышли в открытое море под государственным флагом и флагом «Ак жола», назвав эту инициативу символом уверенного движения вперед, поддержки предпринимательства, справедливой экономики и новых возможностей для страны. Прошли встречи с избирателями в Костанае и Кокшетау, где представители партии знакомят жителей с основными положениями своей программы.

Respublica раскритиковала идею четырехдневной рабочей недели на встрече с предпринимателями

Партия Respublica продолжает публично критиковать инициативы своих политических оппонентов. На этот раз в центре внимания оказалось предложение ОСДП о переходе на четырехдневную рабочую неделю. Во время бизнес-встречи с предпринимателями в Алматы кандидат в депутаты курултая от Respublica Максат Кикимов заявил, что подобная инициатива не учитывает экономические последствия для работодателей. По его словам, предложение сохранить прежний уровень зарплаты при сокращении рабочего времени не сопровождается объяснением того, кто будет компенсировать дополнительные расходы бизнеса. Встреча прошла в формате открытого диалога с предпринимателями, где также обсуждались вопросы развития бизнеса и существующие барьеры для предпринимателей.