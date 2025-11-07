В Белом доме сегодня — важная встреча: Дональд Трамп принимает лидеров пяти стран Центральной Азии — Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана, передает BAQ.KZ. Это второй в истории саммит "C5+1" на уровне глав государств и первый, проходящий в Вашингтоне. BBC News опубликовало статью о том, почему интерес Вашингтона к региону вновь усилился. По данным издания, ключевая цель переговоров — расширить американское присутствие в регионе, богатом критически важными минералами и энергоресурсами, где до сих пор доминировали Россия и Китай.

Вашингтон видит в Центральной Азии не только стратегического партнёра, но и часть новой глобальной шахматной доски. США стремятся обеспечить доступ к урану, редкоземельным металлам и энергоносителям, а также укрепить транспортные маршруты, которые обходят территорию России. Казахстан и Узбекистан вместе производят более половины мирового урана, а Туркменистан владеет огромными запасами газа. Китай, в свою очередь, продвигает собственные инфраструктурные проекты и вкладывает миллиарды в строительство "Среднего коридора" — торгового пути через Каспий, Кавказ и Европу, — говорится в статье.

Активизация Вашингтона на этом направлении связана и с ослаблением традиционного влияния Москвы после вторжения в Украину. На фоне визитов Си Цзиньпина, Владимира Путина и Урсулы фон дер Ляйен в регион, США пытаются предложить альтернативу — экономическое партнёрство, инвестиции и технологии. Как отмечают аналитики Центра стратегических и международных исследований (CSIS), Белый дом рассчитывает закрепить присутствие в регионе через точечные проекты в добывающей и энергетической сферах.

В повестке — и вопросы региональной безопасности. Центральноазиатские лидеры намерены обсудить ситуацию в Афганистане, угрозу падения уровня Каспийского моря и возможность расширения культурных и образовательных связей с США. Казахстан, в частности, поднимает тему экологического кризиса Каспия и необходимости отмены устаревшей поправки Джексона–Вэника.

Так или иначе, этот саммит становится знаковым моментом: впервые за многие годы Центральная Азия одновременно находится в фокусе интересов Вашингтона, Москвы и Пекина — и теперь сама выбирает, с кем идти дальше.