Борьбу с опустыниванием ведут в Атырауской области совместно с китайской компанией
Аким Атырауской области Болат Акчулаков провел встречу с делегацией Нинся-Хуэйского автономного района Китайской Народной Республики, в ходе которой обсуждены перспективы реализации совместного проекта по борьбе с опустыниванием и восстановлению деградированных земель.
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Делегацию возглавил заместитель генерального директора Управления лесного и пастбищного хозяйства Нинся-Хуэйского автономного района КНР Ван Цзысинь. В ее состав вошли представители государственных органов, научных учреждений и бизнеса.
Китайская сторона представила демонстрационный проект, реализованный на базе Казахского национального аграрного исследовательского университета. Он включает современные технологии выращивания посадочного материала, испытания и адаптации различных видов растений, а также решения по озеленению засушливых территорий.
В качестве пилотной площадки для внедрения проекта предложен участок площадью 30 гектаров в Исатайском районе, в зоне Нарынских песков. В дальнейшем рассматривается возможность реализации более масштабного проекта на территории до 14,5 тыс. гектаров в Макатском районе.
Болат Акчулаков отметил, что для Атырауской области, значительная часть которой расположена в зоне засушливого климата, вопросы борьбы с опустыниванием и восстановления деградированных земель имеют особую актуальность.
Глава региона предложил рассмотреть возможность создания в области современного питомника по выращиванию посадочного материала, который в перспективе сможет обеспечивать потребности всех западных регионов Казахстана. По его мнению, проект целесообразно дополнить развитием сельскохозяйственных тепличных комплексов наряду с выращиванием декоративных растений и цветов.
Отдельное внимание аким области уделил вопросу подготовки инженерно-технических специалистов. По его словам, по мере реализации проекта необходимо предусмотреть обучение технологов, инженеров и других профильных специалистов из числа жителей Атырауской области для их дальнейшей работы на объектах создаваемого питомника.
«Убеждены, что совместная работа позволит добиться практических результатов в восстановлении деградированных земель, повысить эффективность борьбы с опустыниванием и создать основу для долгосрочного экологического сотрудничества. Со своей стороны акимат окажет необходимое содействие для реализации совместных инициатив», — отметил Болат Акчулаков.
По итогам встречи стороны подтвердили заинтересованность в дальнейшем сотрудничестве и договорились продолжить проработку вопросов, связанных с реализацией проекта в Атырауской области.
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