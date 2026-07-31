Борьбу с опустыниванием ведут в Атырауской области совместно с китайской компанией

Делегацию возглавил заместитель генерального директора Управления лесного и пастбищного хозяйства Нинся-Хуэйского автономного района КНР Ван Цзысинь. В ее состав вошли представители государственных органов, научных учреждений и бизнеса.

Китайская сторона представила демонстрационный проект, реализованный на базе Казахского национального аграрного исследовательского университета. Он включает современные технологии выращивания посадочного материала, испытания и адаптации различных видов растений, а также решения по озеленению засушливых территорий.

В качестве пилотной площадки для внедрения проекта предложен участок площадью 30 гектаров в Исатайском районе, в зоне Нарынских песков. В дальнейшем рассматривается возможность реализации более масштабного проекта на территории до 14,5 тыс. гектаров в Макатском районе.

Болат Акчулаков отметил, что для Атырауской области, значительная часть которой расположена в зоне засушливого климата, вопросы борьбы с опустыниванием и восстановления деградированных земель имеют особую актуальность.

Глава региона предложил рассмотреть возможность создания в области современного питомника по выращиванию посадочного материала, который в перспективе сможет обеспечивать потребности всех западных регионов Казахстана. По его мнению, проект целесообразно дополнить развитием сельскохозяйственных тепличных комплексов наряду с выращиванием декоративных растений и цветов.

Отдельное внимание аким области уделил вопросу подготовки инженерно-технических специалистов. По его словам, по мере реализации проекта необходимо предусмотреть обучение технологов, инженеров и других профильных специалистов из числа жителей Атырауской области для их дальнейшей работы на объектах создаваемого питомника.

«Убеждены, что совместная работа позволит добиться практических результатов в восстановлении деградированных земель, повысить эффективность борьбы с опустыниванием и создать основу для долгосрочного экологического сотрудничества. Со своей стороны акимат окажет необходимое содействие для реализации совместных инициатив», — отметил Болат Акчулаков.

По итогам встречи стороны подтвердили заинтересованность в дальнейшем сотрудничестве и договорились продолжить проработку вопросов, связанных с реализацией проекта в Атырауской области.