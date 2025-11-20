  • 20 Ноября, 18:10

Борец джиу-джитсу Алдияр Серик выиграл золото Исламских игр

Сегодня, 16:47
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Нургали Жумагазы Сегодня, 16:47
Сегодня, 16:47
98
Фото: Нургали Жумагазы

Казахстанский борец джиу-джитсу Алдияр Серик завоевал золото на Играх исламской солидарности, которые проходят в Эр-Рияде, передает BAQ.KZ.

В весовой категории до 69 килограммов Серик одержал победу в финальной схватке над представителем хозяев соревнований Мохаммедом Хураймилой.

Самое читаемое

Наверх