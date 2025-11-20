Казахстанский борец джиу-джитсу Алдияр Серик завоевал золото на Играх исламской солидарности, которые проходят в Эр-Рияде, передает BAQ.KZ.

В весовой категории до 69 килограммов Серик одержал победу в финальной схватке над представителем хозяев соревнований Мохаммедом Хураймилой.