Представительница Астаны Айша Абдималик стала серебряным призером чемпионата мира по спортивной борьбе среди спортсменов до 17 лет, который проходит в столице Азербайджана – Баку, сообщает BAQ.KZ.

Казахстанская спортсменка выступала в соревнованиях по женской борьбе в весовой категории до 65 килограммов.

В финальной схватке Айша Абдималик встретилась с представительницей Монголии Ариунзул Болдбаатар, которая является бронзовым призером чемпионатов Азии среди спортсменок до 17 лет 2025 и 2026 годов. По итогам поединка казахстанка стала обладательницей серебряной награды мирового первенства.

На пути к финалу спортсменка уверенно победила соперниц из Венгрии, США, Молдовы и Греции, продемонстрировав высокий уровень подготовки и мастерства.

Серебряная медаль Айши Абдималик стала очередным успехом сборной Казахстана на мировом первенстве среди юниоров.