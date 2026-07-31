Борец из Астаны завоевала серебро чемпионата мира среди кадетов
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Представительница Астаны Айша Абдималик стала серебряным призером чемпионата мира по спортивной борьбе среди спортсменов до 17 лет, который проходит в столице Азербайджана – Баку, сообщает BAQ.KZ.
Казахстанская спортсменка выступала в соревнованиях по женской борьбе в весовой категории до 65 килограммов.
В финальной схватке Айша Абдималик встретилась с представительницей Монголии Ариунзул Болдбаатар, которая является бронзовым призером чемпионатов Азии среди спортсменок до 17 лет 2025 и 2026 годов. По итогам поединка казахстанка стала обладательницей серебряной награды мирового первенства.
На пути к финалу спортсменка уверенно победила соперниц из Венгрии, США, Молдовы и Греции, продемонстрировав высокий уровень подготовки и мастерства.
Серебряная медаль Айши Абдималик стала очередным успехом сборной Казахстана на мировом первенстве среди юниоров.
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