Президент России Владимир Путин вылетел в Анкоридж, Аляска, на саммит с президентом Трампом, передает BAQ.kz со ссылкой на телеграм-канал Bloomberg.

Канал отмечает, что президент России привезет подарок для Трампа с рыбного завода в Магадане, на Дальнем Востоке России.

Самолет Путина стал самым отслеживаемым самолетом на Flight Radar 24. Более 23 000 отслеживаний.

Фото: t.me/PresidentDonaldTrumpRU