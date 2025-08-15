  • 15 Августа, 21:07

Борт Путина стал самым отслеживаемым самолетом на Flight Radar 24

Президент России вылетел в Анкоридж

Фото: t.me/BIoomberg

Президент России Владимир Путин вылетел в Анкоридж, Аляска, на саммит с президентом Трампом, передает BAQ.kz со ссылкой на телеграм-канал Bloomberg.

Канал отмечает, что президент России привезет подарок для Трампа с рыбного завода в Магадане, на Дальнем Востоке России.

Самолет Путина стал самым отслеживаемым самолетом на Flight Radar 24. Более 23 000 отслеживаний.

Фото: t.me/PresidentDonaldTrumpRU

