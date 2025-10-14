С приходом осени и сокращением светового дня Главный ботанический сад Алматы объявил о переходе на зимний режим работы, передает BAQ.KZ.

Об этом сообщили в официальной публикации на странице сада в Instagram.

С 15 октября ворота одного из самых любимых городских пространств для прогулок будут открываться позже — в 10:00, и закрываться раньше — в 18:00. Также введён технический перерыв на кассе: с 15:00 до 15:30.

Администрация сада напомнила, что санитарный день, как и прежде, сохраняется — каждый первый понедельник месяца сад будет закрыт для посетителей.