Ботанический сад Алматы переходит на зимний график работы
Сегодня, 20:26
Фото: botsad.kz
С приходом осени и сокращением светового дня Главный ботанический сад Алматы объявил о переходе на зимний режим работы, передает BAQ.KZ.
Об этом сообщили в официальной публикации на странице сада в Instagram.
С 15 октября ворота одного из самых любимых городских пространств для прогулок будут открываться позже — в 10:00, и закрываться раньше — в 18:00. Также введён технический перерыв на кассе: с 15:00 до 15:30.
Администрация сада напомнила, что санитарный день, как и прежде, сохраняется — каждый первый понедельник месяца сад будет закрыт для посетителей.
