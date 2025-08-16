В Костанайской области не выполнен план по вакцинации девочек от вируса папилломы человека (ВПЧ). За 7 месяцев процент иммунизации составил всего 13,28% и отбросил регион на одно из самых последних мест в республике. Кроме того, вакцинаций детей в возрасте 2 лет против вируса гепатита А охвачено лишь около половины дошкольного населения области. Об этих печальных показателях в эпидемиологической ситуации сообщили на недавнем брифинге представители департамента санитарно-эпидемиологического контроля по Костанайской области. Родители детей, которые входят в группу так называемых антиваксеров приводят свои доводы в пользу отказов от прививок. Среди них - недоверие к качеству вакцины, отсутствия альтернативы в выборе производителя вакцины и возможные серьезные осложнения и заболевания после прививок. Подробности в материале BAQ.kz.

Нужно развеять миф

О том, что за первое полугодие 2025 года в регионе складывается "неблагоприятная тенденция в сфере иммунизации" доложила заместитель руководителя департамента санитарно-эпидемиологического контроля по Костанайской области Гулим Досумова.

"За 6 месяцев этого года зафиксировано 1 182 случая отказов от прививок, высокий процент отказов среди родителей детей в возрасте от 6 до 15 лет. Это тревожный показатель", - проинформировала она.

Отвечая на наши дополнительные вопросы, Гулим Досумова отметила, что высокий рост отказников связан с тем, что появилась новая группа детей для обязательной прививки от ВПЧ - девочки в возрасте 11 лет. В этой группе почти 50% процентов отказов от прививок, в качестве причины отказа она назвала основную - личные убеждения родителей. Она приходится на долю почти 70% отказников.

"Мамы считают, что после этой прививки у девочек развивается бесплодие, что, конечно же, является неправдой. Но отказы в этой новой категории сильно влияют на общую картину, поэтому мы регулярно разъясняем, как важны прививки. Что касается отказов от прививок родителей детей в дошкольном возрасте, то здесь основной страх составляет то, что прививка может спровоцировать такие болезни, как аутизм, ДЦП и других, но для этого нет никаких научных оснований", - отмечает Гулим Досумова.

Она разъяснила, что возраст социализации детей -1,5-2 года - приходится как раз на получение обязательных прививок. И обычно к этому возрасту выясняется, к примеру, что у ребенка аутизм. То есть, если бы родители не ставили прививку, болезнь все равно бы диагностировали, но родители ошибочно связывают ее с прививкой.

Никаких научных подтверждений этому нет. Все вакцины проходят серьезную экспертизу, тестирование, потом только назначаются для массовой иммунизации. Но отказники всегда, были, есть и будут, констатирует эксперт.

"Некоторые родители очень аргументировано доказывают свою позицию по отказу от прививок. Они изучили состав вакцины и, к примеру, говорят, что в ней есть алюминий, который может оказать негативный эффект на ребенка. Тогда мы объясняем, что наши дети гораздо чаще едят из алюминиевой посуды и вреда от того больше, чем от получившей лицензию вакцины. Но больше всего родителей просто против прививок и даже не могут объяснить почему. Нужно время, чтобы развеять мифы о вакцинации", - говорит Гулим Досумова.

Кто попадает в 10% отказников?

По ее словам, детей без прививок сейчас не берут в детские садики, что тоже возмущает родителей. Они считают, что раз вакцинация добровольная, то они имеют права отдать ребенка в дошкольное учреждение без вакцины. О том, что это не совсем так, но есть определенные лазейки, нам сообщили в управлении образования Костанайской области.

"Согласно Приказу №254 Министерства просвещения отправка детей в садик - это государственная услуга, которая оказывается при определенных условиях. В частности, при наличии прививок. За этим очень строго следят", - отметила руководитель дошкольного отдела управления образования Багила Ибрагимова.

Однако существует условие 90% на 10%, при котором подавляющее число детей должно быть привито, а 10% допускается непривитых при принятии в детские сады. Считается, что 10% отказников не смогут повлиять на эпидемиологическую ситуацию в дошкольном учреждении.

"Проблема заключается в том, что в эти 10% входят не только те дети, у которых есть медицинские отводы на прививки по показаниям здоровья. То есть, они имеют на руках официальные документы, что им противопоказана иммунизация и мы обязаны их принять. Но в этих 10% "сидят" и те, кто отказался от прививки, у кого временный медотвод по состоянию здоровья. И это большое упущение", - считает руководитель дошкольного отдела управления образования Костанайской области.

По ее словам, дошкольным образованием в регионе охвачено около 23 000 детей. Система действует так: кто из отказников по разным причинам попал в эти 10%, того и берут в детские садики даже без наличия вакцины. Если позже приходит ребенок, которому по показаниям врачей нельзя ставить прививку, он уже превышает положенный показатель отказников и его просто не берут в детский сад. Хотя ему действительно нельзя иммунизироваться. Эту ситуацию нужно менять, считают в управлении образования. В частности, официально прописать в Приказе, что в положенные 10% отказников могут входить только дети, которым нельзя проходить иммунизацию по состоянию здоровью. Тогда в эти проценты не смогут попасть просто отказники и это тоже повлияет на рост уровня вакцинации.

Бывает, что ребенку временно отказали в прививке, его берут в детский садик, а потом родители и заведующие про это забывают. И ребенок долго остается без вакцины.

Как бороться с антиваксерами?

Родители отказников парируют тем, что им не дают выбора.

"Если иммунизация у нас добровольная, почему тогда моего ребенка не берут в садик? Это же противоречие какое-то. Я, например, не против прививок иммунизации в целом. Я против лишь тех прививок, которые мне предлагают. Я готова даже заплатить, лишь поставить своему ребенку европейскую прививку, а не китайскую, например", - говорит жительница Костаная Елена Алиева.

Она мама троих детей. И, по ее словам, у первой дочери были серьезные осложнения как раз после прививок. После чего она отказалась от вакцинации детей, по крайней мере, от непроверенных производителей.

В управлении санитарно-эпидемиологического контроля Костанайской области отметили, что в Казахстане существует централизованный закуп вакцин определенного производителя. В частности, из Индии, Китая, России, Европы. Выбрать вакцину определенного производителя родители не могут, что тоже часто приводит к возмущениям. Но никто не выпустит на рынок непроверенную вакцину, поэтому у родителей нет причин для волнений. Хотя платных вакцин у нас тоже не существует.

"Существует календарь прививок. Все они делаются в рамках госзаказа и предоставляются населению бесплатно. Вопрос о платных вакцинах никогда даже не рассматривался", - сообщила руководитель лекарственного отдела управления здравоохранения Костанайской области Гульнар Оспанова.

И добавила, что у некоторых вакцин один единственный производитель в мире и их используют все страны без исключения, в том числе, Казахстан. В частности, это та самая вакцина от вируса папилломы человека для девочек 11 лет, из-за отказов от которой Костанайская область оказалась на нижних строчках по количеству привитых в стране.

В управлении санитарно-эпидемиологического контроля региона заверили, что эта ситуация к концу года изменится, потому что проводится серьезная разъяснительная работа. Однако, как именно можно повлиять на антипрививочников, если они отказываются от вакцин тех производителей, которые есть в наличии, а платных у нас нет, никто не уточнил.

Хотя добавили, что главными аргументами против антиваксеров сейчас являются факты. Например, о том, что в Костанайской области удалось остановить вспышку кори в 2024 году только благодаря дополнительной иммунизации. То же самое с вирусом краснухи. Благодаря регулярным прививкам, заболеваемость краснухой не фиксируется в области последние 10 лет, как и заболеваемость полиомиелитом, дифтерией и другими заболеваниями. Все это говорит о положительном влиянии иммунизации. Многих эти конкретные факты, по словам представителей госорганов региона, убеждает в важности и необходимости прививок.

В связи с этим, в области нет сильного антиваксерного движения с явным лидером, хотя отказников довольно много, констатируют чиновники.

Напомним, что в 2021 году Костанайская область вошла в число областей с большим количеством жителей, протестующих против вакцины от коронавируса. Группа антиваксеров тогда вышла даже на собрание в парке Победы, и акиму Костаная пришлось пригласить людей в акимат для выяснения проблемы. Аргументы были примерно те же - недоверие производителям вакцины, опасения, что она спровоцирует другие заболевания. Тем не менее, региону удалось справиться с ковидом.